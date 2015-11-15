به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح یکشنبه در نشست تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: یکی از برنامههای مهمی که برای تنظیم بازار در دستور کار قرار دارد، ذخیرهسازی مایحتاج مورد نیاز مردم به ویژه برای ایام عید است.
وی پاسخگویی به افزایش حجم تقاضا و تعدیل بازار را به عنوان یکی از اهداف ذخیرهسازی دانست و اضافه کرد: جلوگیری از نوسان و رشد بیرویه قیمتها از دیگر اهداف توزیع میوه از سوی تعاون روستایی است.
مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر با اشاره به اینکه این اقدام باعث میشود تا دست دلالان و فرصتطلبان از تامین میوه استان بوشهر کوتاه شود، بیان کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و خرید بدون واسطه و با کمترین قیمت، میوه مستقیما از باغداران خرید میشود.
وی اضافه کرد: برنامهریزی لازم برای تامین میوه شب عید در استان بوشهر صورت گرفته است و قراردادهای خرید میوه با باغداران استانهای مختلف تا اواخر آبان منعقد میشود.
قنبری ادامه داد: خرید ۴۰۰ تن پرتقال و ۱۵۰ تن سیب برای امسال پیشبینی شده است که این میزان میوه به صورت مستقیم از باغداران خریداری و برای عرضه در زمان مورد نیاز ذخیرهسازی میشود.
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