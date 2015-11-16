به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار داشت: در بحث استحکام قدرت، اولین سوال این است که مولفه قدرت چیست؟ و بر این مبنا باید در جهت استحکام اقدام کرد.

وی افزود: در یک جهان بینی توحیدی مظهر قدرت ذات حضرت حق است و قدرت از آن ِ اوست.

دادستان کل کشور ادامه داد: راه قدرتمندتر شدن و توانمندتر شدن ملت در راستای قدرت ذات حضرت حق است.

حجت الاسلام رئیسی دومین مؤلفه قدرت را فقه عنوان و تصریح کرد: ساختار و ساز و کار برای قرب به قدرت الهی، فقه بوده و جز این امکانی وجود ندارد. این به این معنی است که داشتن باورهای الهی اخلاق کریمه، فاضله و عمل به بایدها و نبایدها باعث باعث قدرتمندی می شود.

وی سومین مؤلفه قدرت را ولایت فقیه دانست و اظهار کرد: این به این معنی است که فردی دین شناس که به همه زوایای دین واقف است و می خواهد جامعه را در ضرورت حضرت حق و ربانیت به پیش ببرد از همه ذخایر یک جامعه استفاده کرده و آنها را ربانی کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی در کشور جابجا می شوند و تنها گفتمان ثابت، گفتمان ولایت است. نقش ولایت بر استحکام قدرت نظام تاییدکننده است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه هر چه اعتمادسازی بر مردم بیشتر شود، این مؤلفه قدرت بیشتر نمود پیدا می کند، گفت: اعتمادسازی در گرو عدالت است و اگر می خواهید مردم دین مدار بمانند، در پرتو عدالت محقق خواهد شد.

وی گفت: چهارمین مولفه قدرت، مردم دین مدار و انقلابی هستند.

دادستان کل کشور، پنجمین مولفه قدرت را نظم و قانون برشمرد و ادامه داد: اگر امروز بحث عدالت را مطرح می کنید شاخصه جدی آن اجرای قانون است.

حجت الاسلام رئیسی گفت: بایدها و نبایدهایی که باید اجرا شود به معنای عدالت است. قانون در کشور باید اجرا شود و بعد از توحید، هیچ مفهومی گسترده تر از مفهوم عدالت در مفاهیم دینی وجود ندارد.

گفتمان ما توحید و عدالت اجتماعی است

وی تصریح کرد: عدالت و نبوت، عدالت و امامت، عدالت و معاد، عدالت و فرج، عدالت و اقتصاد، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت انفسین و عدالت آفاقی همه به این معنا است که هیچ مفهومی از عدالت گسترده تر در مفاهیم دینی وجود ندارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه گفتمان ما توحید و عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: نقش عدالت اثباتی در استحکام قدرت درونی نظام نقشی بی بدیل است. نقش عدالت در افزایش اعتماد مردم به نظام در عرصه اجرا بسیار مهم است.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: از این رو، زایش و فراخواندن دیگران به این نظام تمدن ساز مهم است. سنگ سنگ زیربنای جامعه ما را معنویت، اخلاق و عدالت تشکیل می دهد و استحکام قدرت در گرو تقویت این مبانی است.

وی افزود: اعتقاد داریم فقه باید بر همه ابعاد زندگی پیاده شود و نخستین مساله بر توکل و شکر است و صبر و توکل به معنای استحکام قدرت هستند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه علم و فناوری در استحکام قدرت نقش مهمی دارد، گفت: در تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی صبر و توکل نقش مهمی دارند.

حجت الاسلام رئیسی با مهم برشمردن باور گفت: راه برون‌رفت ما از تهدیدات، اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن از مشکلات ما گرهی باز نخواهد کرد، اگر گرهی به آن نیفزاید، آنها از هیچ ملتی گره گشایی نکرده اند و چاره ما اتکا به خدا است.

دادستان کل کشور دشمن شناسی و استکبارستیزی را ذات انقلاب اسلامی خواند و ادامه داد: ماهیت قیام امام حسین(ع) احیای دین نبوده بلکه اجرای دین بوده است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه اینطور بحث می شود که عاشورا دین را احیا کرد، گفت: آیا سنت و کتاب خدا را می شود احیا کرد؟ یک کلمه از قرآن تاکنون کم نشده است. حسین بن علی(ع) آمد تا بگوید دین باید اجرا شود.

استحکام ساخت قدرت باید مبتنی بر رهنمودهای ولایت فقیه باشد

وی با تاکید بر اینکه استحکام ساخت قدرت در کشور باید مبتنی بر رهنمودهای ولایت فقیه باشد، خاطرنشان کرد: پیشبرد و پیشرفت این کشور در دهه چهارم انقلاب در گرو اجرایی کردن این رهنمودها است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: هرگونه ضعف نشان دادن به دشمنان و بی توجهی به خطر بزرگ نفوذ در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را گناه نابخشودنی می دانیم.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به فتنه سال ۸۸ و فتنه منافقین گفت: این فتنه ها، فتنه هایی جدی بود که با هدایت مقام معظم رهبری از سر ملت گذشت. نفوذ هم همینطور است و استحکام قدرت درونی نظام و راهکارهای تقویت و استحکام قدرت درونی نظام نویددهنده تمدن‌سازی و مدنیت است.

وی یادآور شد: در مقابل، ما تمدن ادعایی از غرب را داریم که یک مبانی نظری مثل حقوق بشر، آزادی و لیبرال دموکراسی را دارد.

دادستان کل کشور گفت: احساس می کنیم تمدن ادعایی غرب با پیشرفت تمدن اسلامی رو به عقب نشینی است. اگر نگوییم که رو به اضمحلال می رود.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: کسانی که مدعی آزادی هستند با این همه نقض آزادی و حقوق بشر می شنوید که مسائلی را مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه توجه به خدا و دین بعد از ۴۰۰ سال مبارزه با خدا امروز به ویژه با توجه به دین اسلام در بین جوانان غربی روبه افزایش است، خاطرنشان کرد: وقتی که جریان تفکر سلفی تکفیری و وهابیت به عنوان مبنای فکری داعش و بوکوحرام خود را به عنوان تروریست نشان می دهد، حقانیت ناب اسلامی که ایران پرچم دار آن است، مشخص می شود.

دادستان کل کشور گفت: وقتی امروز انسان به عالم نگاه می کند می بیند توجه به انقلاب و ارزش ها به این میزان است، اما در داخل آقایی قلم می زند و سخنی می گوید گویا که به این قدرت توجه ندارد.

حجت الاسلام رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: انگار نه به این راهبردها توجه دارد و نه توجه به این تمدن سازی که در سایه این راهبردها در عالم در حال رخ دادن است، دارد و این باعث تاسف است.