حجت‌الله غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شهرسازی در ایران و به ویژه در شهر اصفهان با اشاره به اینکه طرح جامع شهری در اروپا اوایل قرن بیستم تدوین شد و با ۵۰ سال تاخیر به ایران آمد، اظهار داشت: اصفهان و شیراز نخستین شهرهای ایران بودند که در سال ۱۳۳۷ طرح جامع شهری را برای خود تدوین کردند.

وی با بیان اینکه در ایران مطابق با افزایش جمعیت و گسترش شهرها اهداف اروپایی‌ها را در شهرسازی دنبال کردیم، افزود: بر این اساس قوانین احداث، توسعه معابر شهری، تملک اراضی و ... را وضع کردیم و شهرها را بی رویه گسترش دادیم.

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه در این دوره نیروهای غیر تخصصی معمار جایگزین معمارهای متخصص شدند، ادامه داد: ما نیز به طرح‌ها و نقشه‌های آنها استناد کردیم تا امروز در این جایگاه قرار گرفته‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی و انجام فعالیت‌های شایسته‌ای در بخش سیاسی ابراز داشت: اما باید ببینیم که در بافت شهری و برنامه‌ریزی شهری چه اقداماتی انجام داده‌ایم. آیا به جز این است که سکونتگاه‌های غیر رسمی به ویژه در اصفهان را که تا قبل از آن فقط مفت آباد بود را امروز افزایش داده‌ایم که از دل آن زینبیه‌ها، قائمیه‌ها، امیر عرب‌ها و ... خارج شده است.

غلامی اضافه کرد: تا قبل از انقلاب مفت آباد تنها سکونتگاه غیر رسمی اصفهان بود و این در حالی است که امروز و بعد از گذشت ۳۷ سال تنها نام مفت آباد را به همت آباد تغییر داده‌ایم و و در تغییر فضای شهری آن اقدامی صورت نگرفته است.

۱۴ هزار هکتار بافت ناکارآمد غیر مصوب در استان وجود دارد

وی با بیان اینکه بافت‌های ناکارآمد شهری با گذشت ۳۷ سال بعد از انقلاب به هفت هزار هکتار مصوب رسید، ادامه داد: البته این آمار که هنوز در شورای عالی تصویب نشده است ۱۴ هزار هکتار است که سکونتگاه‌های غیر رسمی و ناکارآمد شهر اصفهان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان افزود: طرح‌های جامع شهری ما در حد تابلوها و نقشه‌های زیبا بر روی دیوارها باقی مانده و مدیران و برنامه‌ریزان شهری زبان واحدی برای تغییر و تحول پیدا نکرده اند.

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشته باشیم که منابع مالی مناسبی برای اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی شهری پیش بینی نشده و همه هنر ما بعد از انقلاب در زمینه شهرهای جدید خلاصه شده است که این شهرها نیز مانند بهارستان، مجلسی و فولادشهر و ..با اجرای طرح مسکن مهر به بیراهه کشانده شده است.

غلامی با اشاره به اینکه پیش بینی‌های لازم در در حوزه مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مسکن مهر نشده بود، ادامه داد: در واقع می‌توان گفت مسکن مهر با فشار مدیریتی کشور شکل گرفت و با حداکثر امکانات و تسهیلات و رانت به پیش رفت و اکنون به اینجا رسیده‌ایم که برنامه‌ای برای حجم انبوهی از سکونتگاه‌ها نداریم و اگر زودتر چاره‌اندیشی نشود با معضل بزرگی روبرو خواهیم شد.

شهرسازان نباید اجازه دهند بیش از این شهرسازی به بیراهه رود

وی توجه به توسعه صنایع آلاینده به جای پرداختن به صنعت توریسم را از دیگر ضعف‌های مشاهده شده در برنامه‌ریزی شهری اصفهان دانست و افزود: از این رو شهرسازان باید بدانند که سر راه این مسیر بایستند و مسیر را اصلاح کنند و اجازه ندهند ادامه مسیر کشور و به ویژه شهر اصفهان به بیراهه برود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه با اجرای طرح بازآفرینی شهری برنامه‌ریزی برای حل مشکلات موجود را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: بر این اساس ستاد مرکزی بازآفرینی بافت شهری به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده و سند بازآفرینی شهری کشور نیز مصوب شده و با توجه به تشکیل ستادهای متناظر استانی به ویژه در استان اصفهان نیز طرح بازآفرینی شهری به مرحله اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه محدوده‌های ناکارآمد شهری شامل بافت‌های تاریخی و بافت‌های میانی که در دهه ۶۰ شکل گرفت، سکونتگاه‌های غیر رسمی و .. را ساماندهی خواهیم کرد، افزود: در این میان باید توجه بیشتری به بافت‌های ناهمگون شهری از جمله زندان، پادگان‌ها و کارخانجات داشته باشیم.

غلامی با بیان اینکه بافت‌های ناهمگون شهری سرمایه‌ای است که از گذشته به ما رسیده و باید حداکثر استفاده را از این فضاها داشته باشیم، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه کشور پیش بینی شده که هر سال ۱۰ درصد از فضای ناکارآمد شهری بازآفرینی شود و بر این اساس می‌توانیم بعد از ۱۰ سال، در تحول فضاهای شهری ایجاد کنیم.