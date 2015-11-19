شمارمراجعین نزاع به پزشکی قانونی خراسان شمالی افزایش یافت

بابک سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحالی که تعداد مراجعین نزاع به پزشکی قانونی این استان در هفت ماهه اول سال گذشته پنج هزار و ۸۲ نفر بود، در سال جاری و طی همین مدت، این تعداد با افزایش شش نفر به پنج هزار و ۸۸ نفر رسید.

وی از مجموع مراجعین نزاع در هفت ماهه اول امسال، سه هزار و ۴۶۹ نفر را مرد و یک هزار و ۶۱۹ نفر را زن اعلام کرد.

سلحشور اظهار داشت: تنها در مهرماه امسال شمار مراجعین به پزشکی قانونی نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۱.۵ درصدی برخوردار بود، به طوری که تعداد مراجعین مهرماه امسال نسبت به سال قبل۷۲ نفر افزایش داشت.

سلحشور تعداد مصدومان نزاع مهرماه امسال را ۶۲۵ نفر و تعداد مصدومان مهرماه سال۹۳ را ۵۵۳ نفر اعلام کرد.

وی بالاترین میزان مراجعان نزاع به پزشکی قانونی خراسان شمالی را در تیرماه امسال دانست و گفت: تیرماه امسال ۸۰۴ نفر به دلیل مصدومیت در اثر نزاع به این مرکز مراجعه کردند که از این تعداد ۵۴۴ نفر مرد و ۲۰۶ نفر زن بودند.

وی بالاترین و کمترین تعداد مراجعین نزاع در هفت ماهه اول امسال را مربوط به شهرستانهای بجنورد و راز و جرگلان دانست و گفت: شهرستان‌های شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، فاروج و جاجرم در رده های دوم تا ششم قرار گرفته اند.

به گفته وی، در بین شهرستان‌های هشت گانه این استان، شهرستان گرمه در هفت ماهه اول امسال هیچ گونه مراجعه کننده‌ای در مورد مصدومیت نزاع نداشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: در سال ۹۳ میزان مراجعین نزاع به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات و صدمات ناشی از نزاع، هفت هزار و ۱۸۲ نفر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارابودن هشت شهرستان ۹۱۷ هزار نفر جمعیت دارد.