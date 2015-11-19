انتظار یک مراسم اربعین پرشور و بدون مشکل را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز با حضور در شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک سال اخیر تلاش‌های بی‌شماری برای تأمین شرایط مناسب عبور و مرور زائران به‌منظور حضور در مراسم اربعین از جمله تأمین زیرساخت‌ها و امکانات لازم صورت گرفته و در این روزها، این تمهیدات به‌صورت مناسب در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

وی افزود: زائران از سه مرز خاکی ایران در حال اعزام به مراسم اربعین هستند. دیروز از مرز مهران در استان ایلام دیدن کردم و امروز هم از شلمچه و چذابه دیدن می‌کنم تا آخرین روند اعزام زائران به مراسم اربعین بررسی شود. در نظر داریم به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کنیم تا زائران اربعین به بهترین شکل ممکن به کربلا اعزام شوند و با مشکل خاصی مواجه نشوند.

وزیر کشور عنوان کرد: از مردم هم تقاضا دارم برای تسریع در انجام امور، به‌موقع مواردی مثل تهیه روادید و گذرنامه را پیگیری کنند تا موجب تعلل در کارها نشوند. همچنین انتظار دارم مردمی که قصد حضور در مرز برای رفتن به عراق را دارند حتماً نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به زائران در عراق به عهده دولت این کشور است، گفت: ما هم تمام امکانات خود را بسیج کرده‌ایم که خدمات مناسبی به زائران اختصاص یابد و ان شاء الله امسال هم مثل سال‌های قبل، مراسم خوب و بدون مشکلی داشته باشیم.

وی افزود: با مذاکراتی که با طرف عراقی داشته‌ایم به نظر می‌رسد امسال یک مراسم اربعین پرشور و بدون مشکل را پشت سر خواهیم گذاشت.

رحمانی فضلی تأکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط امسال به نظر می‌رسد شرایط و امکانات برای اعزام زائران به مراسم اربعین سال‌به‌سال بهتر می‌شود.