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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر:

۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه عشایر و روستائیان قرار می‌گیرند

۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه عشایر و روستائیان قرار می‌گیرند

بوشهر - مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: چهار میلیون نفر تحت پوشش بیمه عشایر و روستائیان قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش‌های کشاورزی و عشایر در استان بوشهر وجود دارد که باید حمایت لازم از این قشرها صورت بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی در جمعیت روستایی، عشایری و کشاورز استان بوشهر، بیان کرد: از ۸۵ هزار خانوار جمعیت روستایی، عشایری و کشاورز استان بوشهر ۱۱ هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خواستار همکاری مسئولان استانی برای افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی شد و اضافه کرد: یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در کشور زیر پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند.

وی با اشاره به اینکه شش میلیون نفر دیگر در کل کشور باید بیمه کنیم، خاطرنشان کرد: از این میزان دو میلیون نفر تحت پوشش دیگر بیمه‌ها هستند و چهار میلیون نفر باید بیمه عشایر و روستاییان شوند.

رستمی با اشاره به پرداخت مستمری پیری، مستمری ازکارافتادگی و مستمری فوت به افراد تحت پوشش، بیان کرد: کسانی که ۱۵ سال حق بیمه داشته باشند مشمول خدمات بیمه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۳۶۰ هزار تومان حق بیمه از افراد تحت پوشش دریافت می‌شود، افزود: سه‌هزار و ۵۰۰ شبکه کارگزاری وظیفه خدمات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را در کل کشور بر عهده‌ دارند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه این صندوق در سطح کشور ۳۰ هزار نفر مستمری بگیر دارد، گفت: حجم سرمایه‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شش هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 2972272

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