کیانوش کازرونی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه با سازمان آموزش فنی و حرفهای نخل دارانی که فاقد پوشش بیمهای هستند میتوانند از اسفندماه مشمول خدمات صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر شوند.
وی ضمن تبریک دهه فجر تصریح کرد: همچنین بر اساس تفاهمنامه با معاونت وزارت کار، لنجداران و صیادان نیز پس از ارائه معرفینامه از اتحادیه لنجداران میتوانند از خدمات این صندوق بهرهمند شوند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر از تحت پوشش قرار گرفتن رانندگان برونشهری که کارت هوشمند سلامت دارند خبر داد و گفت: در حال حاضر هزار نفر از رانندگان بوشهری تخت پوشش این بیمهای صندوق قرار دارند.
وی تصریح کرد: کسانی که تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند، میتوانند در هر زمان سوابق بیمهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی انتقال دهند.
کازرونی با بیان اینکه بیشترین عضو بیمهشده در صندوق به ترتیب شهرستان دشتستان، دشتی و تنگستان است افزود: استان بوشهر در حوزه تمدید بیمهشدگان رتبه دوم کشور را دارد که به دنبال آن هستیم رتبه یک کشور را به خود اختصاص دهیم.
وی افزود: در سال جاری تاکنون ۱۶۵ میز خدمت برگزار نمودهایم و ۲ هزار و ۴۹۰ سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه صندوق روستاییان قرار دادهایم.
کازرونی با بیان اینکه امسال سهم بیمهای استان بوشهر ۸ هزار و ۹۳۰ نفر است، گفت: مستمری بیمهشدگان نسبت به قبل ۴۰ درصد افزایش داشتهاند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر بیان کرد: مستمریبگیران صندوق میتوانند از تسهیلات چهار تا پنج میلیون تومانی بدون ضامن برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه در اسفندماه خدمات بیمه تکمیلی درمان را در استان بوشهر آغاز خواهیم کرد، گفت: ۲۲ هزار و ۵۸۶ نفر در استان بوشهر تحت پوشش این صندوق قرار دارند.
کازرونی با بیان اینکه ضریب نفوذ صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان ۲۳ درصد است، تصریح کرد: تعداد کل کارگزاریهای فعال در استان ۴۲ بود که برای ساماندهی بهتر در حال حاضر ۲۰ کارگزاری فعال میباشند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر این صندوق در بهترین شرایط قرار دارد و از لحاظ منابع انسانی و درآمدی دومین صندوق بیمهای کشور است.
نظر شما