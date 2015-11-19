برگزاری آرام انتخابات در فارس نیازمند اطلاع رسانی مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، آیت الله رزمجو در گردهمایی توجیهی آموزشی انتخابات ویژه فرمانداران استان اظهار داشت: دوران ما عصر ارتباطات است و به ویژه با گسترش شبكه های اجتماعی مجاری، توجه به امر اطلاع رسانی یك ضرورت انكار ناپذیر است.

وی تصریح كرد: انتشار یك خبر مناسب می تواند آرامش و اطمینان و انتشار یك خبر نامطلوب ممكن است آشفتگی و تلاطم را در استان فارس ایجاد كند و بر این اساس، فرمانداری ها باید در خصوص حوزه روابط عمومی خود بازنگری جدی به عمل آورند و دقیق ترین و خلاق ترین نیروهای خود را در این سمت به كار گیرند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات فارس با بیان این كه انتخابات دارای سه ضلع مجریان، نامزدها و مردم است، ادامه داد: فرمانداران باید وظایف مردم و نامزدها را تبیین كرده و تخلفات انتخاباتی را با تهیه و انتشار اقلام تبلیغاتی به روشنی توضیح دهند تا شاهد اجرای انتخاباتی موفق و آرام در سطح استان فارس باشیم.

رزمجو با تاكید بر این كه مسئولین روابط عمومی فرمانداری ها هدایت همه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان را بر عهده دارند افزود: روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید با انتشار اخبار و آمارهای گویا از تلاش های گسترده دولتمردان در راستای خدمت به مردم بیش از گذشته تلاش كنند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه فرمانداران استان فارس به كاركرد و تاثیرات شبكه های اجتماعی مجازی شد و گفت: رصد دقیق و مستمر انتشار اخبار و اطلاعات در شبكه های اجتماعی مجازی می تواند فرمانداران را در هدایت مطلوب شهرستان و مدیریت اتفاقات یاری كند.

مشاور استاندار فارس با بیان این كه وضعیت عملكرد كارشناسان روابط عمومی فرمانداری ها باید مورد توجه جدی فرمانداران قرار داشته باشد از برگزاری كلاس های آموزشی ویژه این كارشناسان به منظور ارتقا سطح عملكرد آنان متناسب با شرایط جامعه، خبر داد.



