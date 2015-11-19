به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان بر حق بشار اسد و هر فرد دارای صلاحیت برای کاندیداتوری در پایان روند سیاسی سوریه تأکید کرد.

وی افزود: در وین ۲ اجازه ندادیم درباره بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه حرفی زده شود.



امیرعبداللهیان آغاز روند سیاسی و اجرای جدول زمانی بیانیه وین ۲ را منوط به برقراری آتش بس دانست و تأکید کرد: هیچکس جز مردم سوریه درباره آینده این کشور تصمیم نخواهد گرفت.



معاون وزیر امورخارجه تصریح کرد: حق هر فرد دارای صلاحیت به ویژه بشار اسد است که در پایان روند سیاسی کاندیدا شود، اما این مردم سوریه هستند که تصمیم می گیرند.



وی با بیان اینکه روند سیاسی در سوریه بدون مبارزه جدی و موثر با تروریسم بجایی نخواهد رسید اظهارکرد: در روند سیاسی سوریه، قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته شود ملاک اصلی است.