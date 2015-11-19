حملات پاریس دیدگاه غرب درباره اسد را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» امروز پنجشنبه در اظهاراتی گفت: حملات پاریس به این امر کمک کرد که غرب بفهمد اولویت در سوریه جنگ با داعش است نه براندازی بشار اسد.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه بر موضع کشورش مبینی بر اینکه بدون حضور «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، نمی توان راه حلی صلح آمیز برای برون رفت از بحران سوریه پیدا کرد تاکید نمود.

در همین رابطه «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه، نیز اعلام کرد که روسیه آماده همکاری با پاریس در مبارزه با داعش است.

در روزهای گذشته «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور روسیه، از کشورهای مختلف جهان بویژه ایران و روسیه خواسته بود تا با پیوستن به فرانسه مبارزه با داعش را گسترش بدهند.

فرانسه بعد از حملات روز جمعه ۲۲ آبان ماه پاریس، حملات خود علیه مواضع داعش در سوریه را افزایش داده است.