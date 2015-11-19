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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

استاندار قم:

مالیات بر ارزش افزوده به معضلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است

مالیات بر ارزش افزوده به معضلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است

قم - استاندار قم گفت: تولید و صادرات موضوع اساسی در کشور و استان قم است و متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده به معضلی در مسیر واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر پنج‌شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان قم که به مناسبت روز ملی صادرات با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد، با اشاره به آسیب‌شناسی وضعیت تولید در استان قم اظهار داشت: از آغاز کار خود در استانداری قم سعی کردیم وضعیت موجود تولید در استان را آسیب‌شناسی کرده و پس از آن برای رفع موانع تولید با واحدهای تولیدی جلساتی برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه اصلاح شرایط کنونی و دادن انگیزه به تولیدکنندگان را در پیش گرفتیم، گفت: یکی از مشکلات اساسی استان قم برای تولیدکنندگان مالیات و ارزش بر افزوده است که به یک معضل تبدیل شده است.

استاندار قم ادامه داد: مشکل اساسی دیگر بحث دستگاه‌های نطارتی بر تولیدکنندگان است که با برگزاری جلسات متعددی آنها را توجیه کرده تا توافق‌های صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تولید و صادرات موضوع اساسی در کشور و استان قم است و سعی کردیم موانع آن را در سطح استان برطرف کنیم.

صادقی ابراز داشت: اگر از بستر‌ها و زیرساخت‌های موجود در تولید، حمایت‌های همه جانبه داشته باشیم واحدهای تولیدی می‌توانند رونق بگیرند.

کد مطلب 2972459

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