مریم جلالی مدیر گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو سیما درباره تغییرات در برنامه های این گروه به خبرنگار مهر گفت: گروه خانواده و فرهنگ به سوی رویکرد اجتماعی تر شدن در حال حرکت است و ما اگرچه برنامه هایی هم در دست تولید داریم اما در حال حاضر سعی می کنیم همان برنامه های قبلی را غنی تر کنیم.

وی ادامه داد: «عصر خانواده»، «از لاک جیغ تا خدا» و دیگر برنامه های این گروه در حال تغییراتی هستند، همچنین برنامه های ویژه ای هم برای «آیینه خانه» داریم و قرار است بعد از ایام محرم و صفر شکل و ظاهر برنامه متفاوت شود. بنابراین هدف ما این است که به نوعی در همین برنامه های موجود نوآوری داشته باشیم نه اینکه بخواهیم برنامه های جدیدی تولید کنیم.

جلالی در پاسخ به تغییرات برنامه «آیینه خانه» و اینکه چندی پیش نیز تهیه کننده و مجری برنامه تغییر کردند، اظهار کرد: آنچه که پیش از این نسبت به تغییر تهیه کننده برنامه خبری شده بود، غیر حرفه ای بود چون سیدعلی احمدی تهیه کننده و رسالت بوذری مجری برنامه اعلام کرده بودند که گرفتار هستند. به هرحال «آیینه خانه» یک برنامه شخصیت محور است که بر شخصیت حجت الاسلام شهاب مرادی بنا شده است و از جمله رویکردهای ما این است که حضور پررنگ تری در فضای مجازی داشته باشد. قرار است شبکه دو خود را در فضای مجازی تثبیت کند و برای این منظور تلاش می کنیم که به تسری و جریان سازی برنامه «آیینه خانه» در فضای مجازی کمک کنیم. برنامه «جیوگی» هم قابلیت زیادی برای حضور بیشتر در فضای مجازی دارد.

مدیر گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو درباره دیگر رویکردهای جدید برنامه های این گروه بیان کرد: یکی از رویکردهای جدید ما این است که برای مناسبت ها برنامه های ویژه تری داشته باشیم. مستندهایی هم داریم که تولید شده اند و باید در کنداکتور پخش قرار بگیرند که از جمله آن‌ها می توان به مستندهای «بی مرز با حجاب» و «حجاب، ریزش و رویش» اشاره کرد.