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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۷

آیت الله نعیم آبادی:

بسیج اجازه نفوذ دشمن به کشور را نمی‌دهد

بسیج اجازه نفوذ دشمن به کشور را نمی‌دهد

بندرعباس - امام جمعه بندرعباس گفت: با وجود بسیج، دشمن نمی تواند در میان ما نفوذ کند و بسیج به مقابله با استکبار خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس حمله های تروریستی داعش در پاریس را محکوم کرد و بیان داشت: فرانسه حمایت های همه جانبه ای از تروریست های آدم کش در سوریه داشت و تردد داعشی های فرانسوی در این کشور آزاد بود و می توان گفت حملات اخیر در پاریس کار فرزندان خودشان بوده که هم اکنون به این کشور بازگشته و گریبان آنها را گرفته است.

وی ادامه داد: عربستان، قطر و امارات حامیان اصلی گروه های تروریستی و تکفیری و داعشی در سوریه و عراق هستند اما جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در مقابله با این گروه ها داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است و بسیج نیروی مردمی و دفاعی است که برخلاف نیروهای نظامی سازمان یافته در همه جا حضور دارد.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: جهان اسلام نیز باید برای نجات از مشکلات به دنبال تشکیل بسیج اسلامی باشد چون با وجود بسیج، دشمن نمی تواند در میان ما نفوذ کند و بسیج به مقابله با استکبار خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد فعالیت بسیج در زمینه های مختلف از جمله سازندگی در مناطق محروم و دورافتاده کشور هستیم و تشکیل بسیج برکات فراوانی برای ایران اسلامی داشته است.

کد مطلب 2972905

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