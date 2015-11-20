به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس حمله های تروریستی داعش در پاریس را محکوم کرد و بیان داشت: فرانسه حمایت های همه جانبه ای از تروریست های آدم کش در سوریه داشت و تردد داعشی های فرانسوی در این کشور آزاد بود و می توان گفت حملات اخیر در پاریس کار فرزندان خودشان بوده که هم اکنون به این کشور بازگشته و گریبان آنها را گرفته است.

وی ادامه داد: عربستان، قطر و امارات حامیان اصلی گروه های تروریستی و تکفیری و داعشی در سوریه و عراق هستند اما جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در مقابله با این گروه ها داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است و بسیج نیروی مردمی و دفاعی است که برخلاف نیروهای نظامی سازمان یافته در همه جا حضور دارد.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: جهان اسلام نیز باید برای نجات از مشکلات به دنبال تشکیل بسیج اسلامی باشد چون با وجود بسیج، دشمن نمی تواند در میان ما نفوذ کند و بسیج به مقابله با استکبار خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد فعالیت بسیج در زمینه های مختلف از جمله سازندگی در مناطق محروم و دورافتاده کشور هستیم و تشکیل بسیج برکات فراوانی برای ایران اسلامی داشته است.