القاعده مسئول گروگانگیری باماکو/ پایان عملیات با ۲۸ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، یک مقام آگاه در ارتش مالی اعلام کرد عملیات گروگانگیری در هتل «رادیسون» واقع در باماکو پایتخت مالی، به پایان رسیده است.

بر این اساس ۲۸ نفر در جریان این گروگان گیری کشته شده اند. هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.

از سوی دیگر خبرگزاری موریتانی اعلام کرد گروه افراطی «المرابطون» مسئولیت حمله تروریستی به هتل رادیسون و گروگانگیری را بر عهده گرفته و اعلام کرده که با همکاری شبکه تروریستی «القاعده در مغرب اسلامی» این عملیات تروریستی را انجام داده است. پیشتر اخبار ضد و نقیضی درخصوص هلاکت «مختار بلمختار» سرکرده تروریست های المرابطون و همچنین بیعت این گروه تروریستی با داعش منتشر شده بود.

طبق گزارش ها نیروهای ویژه فرانسه در عملیات آزاد سازی ۱۷۰ گروگان، که به دست افراد مسلح ناشناس در هتل رادیسون به گروگان گرفته شدند، شرکت داشتند و وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرده بود در این عملیات فرانسه را همراهی می کند.

منابع رسانه ای اعلام کردند در بین کسانی که در هتل رادیسون شهر باماکو پایتخت مالی گروگان گرفته شده اند، افرادی با تابعیت فرانسوی، ترکیه ای، روسی و چینی دیده می شوند.