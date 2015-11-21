برپایی نمایشگاه آثار فریده لاشایی با ۲ کیوریتور/ وزیر به موزه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیش نمایش آثار فریده لاشایی با عنوان «در جستجوی گمشده» با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شد که شامگاه جمعه ۲۹ آبان ماه به موزه هنرهای معاصر تهران آمد و از این نمایشگاه دیدن کرد.

در این مراسم علاوه بر وزیر ارشاد، علی مرادخانی معاون امور هنری و ملانوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی، مهمانانی از کشورهای مختلف و جمعی از هنرمندان تجسمی و هنرمندانی از جامعه معماران و سینماگران نیز حضور داشتند.

مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در مراسم گشایش این نمایشگاه در جمع مهمانان ویژه آن گفت: موزه در راستای جریان ها و برنامه های معاصر ایران قدم می گذارد و امشب نیز با نمایش آثار یکی از مهمترین بانوان هنرمند ایرانی فریده لاشایی یاد او را در این موزه گرامی می داریم.

ملانوروزی یکی از تفاوت های این نمایشگاه را با نمایشگاه های قبلی موزه در بکارگیری دو کیوریتور ایرانی و ایتالیایی در کنار هم ذکر کرد و افزود: آقای چلانت از کیوریتورهای مطرح اروپایی است که در کنار خانم فریال جواهریان کیوریتوری این نمایشگاه را بر عهده دارد. ما پیش از این نیز تجربه نمایشگاه «باغ ایرانی» را با همکاری و نمایشگاه گردانی خانم جواهریان داشته ایم و امیدوارم که این نمایشگاه و چیدمان آثارش بتواند ما را با مفهوم تازه کیوریتوری در ایران آشنا کند.

او همچنین تصریح کرد: موزه هنرهای معاصر تهران بنا دارد از این پس برگزاری نمایشگاه هایی را با حضور کیوریتورهای جهانی آغاز کند.

در ادامه این مراسم جرمانو چلانت کیوریتور ایتالیایی این نمایشگاه در سخنان کوتاهی گفت: برگزاری این نمایشگاه بدون حضور هنرمند امکان پذیر نبود و بنابراین وجود خانم لاشایی باعث وجود این نمایشگاه و همه آثاری است که روی دیوار آویخته شده است.

جرمانو چلانت مدیر هنری بنیاد پرادا و یکی از دو دبیر این نمایشگاه ابراز امیدواری کرد که برپایی این نمایشگاه راه را برای همکاری های بیشتر در این زمینه باز کند.

فریال جواهریان کیوریتور ایرانی این نمایشگاه نیز در سخنانی اظهار کرد: برای من برگزاری چنین نمایشگاهی در چنین شرایطی به همراه یک کیوریتور بزرگ جهانی در موزه هنرهای معاصر تهران یک رویا بود و باید از مسئولان موزه هنرهای معاصر تهران که باعث تحقق یافتن این رویا شدند تشکر کنم.

این هنرمند معمار در ادامه بیان کرد: برای من رویاست که این روش ادامه یابد و کیوریتورهای جهان بتوانند آثار هنرمندان مطرح کشورمان را در کنار آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش بگذارند.

او در پایان با اشاره به بخشی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که درکنار آثار فریده لاشایی روی دیوار رفته است، گفت: این گنجینه یک سرمایه ملی بسیار مهم است که همه ما به داشتن آن افتخار می کنیم، در حالی که بیشتر موزه ها در خارج از ایران حدود ۲۵ درصد از بودجه خود را از دولت دریافت می کنند و مابقی آن را بانیان هنر و هنردوستان فراهم می کنند، این رویای من است که بانیان هنر ایران به این موزه کمک کنند تا ساختمان آن مرمت شود و در شأن این گنجینه باقی بماند.

در نمایشگاه «در جستجوی گمشده» ۱۳۰ اثر از زنده یاد فریده لاشایی در زمینه نقاشی، شیشه، طراحی، ویدئوآرت و ... در کنار ۴۰ اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است.

موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری بانک گردشگری و بنیاد فریده لاشایی نمایشگاه «درجستجوی گمشده : فریده لاشایی» را برگزار کرده است.

قرار است همایش یک روزه‌ای با حضور هنرمندان، منتقدان و صاحب‌نظران ایرانی و خارجی، روز یکشنبه اول آذرماه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در سالن اجتماعات موزه برگزار شود. در این همایش کاترین دزگر رئیس موزه گنت بلژیک، ونیشیا پورتر رئیس بخش هنر معاصر کشورهای اسلامی موزه بریتیش میوزیوم سخنرانی خواهند کرد. همچنین مدیا فرزین منتقد هنری، مرجان تاج‌الدینی مورخ هنر و فریال جواهریان دبیر نمایشگاه و جرمانو چلانت مدیر هنری بنیاد پرادا و دبیر نمایشگاه به‌صورت میزگرد درباره آثار به نمایش درآمده بحث و گفتگو خواهند کرد.

فریده لاشایی در سال ۱۳۲۳ در رشت چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۲۹ به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد. در سال ۱۳۴۲ برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. مدتی را در آکادمی هنرهای زیبای مونیخ سپری کرد و سپس در مدرسه مترجمی نام نوشت. در آلمان بیش از هرچیز و هرکس شیفته‌ برتولت برشت شد. در ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) به اتریش رفت و در استودیو ریدل، سازنده معروف شیشه در کوفشتاین مشغول به کار شد و طراحی کریستال و حکاکی آموخت. دوسال بعد، اولین نمایشگاه خود را از کارهای کریستالی اش به همراه کلاوس ریدل در گالری دوموی میلان برگزار کرد. نخستین نمایشگاه نقاشی‌ خود را در سالن اجتماعات رزنتال از یک مجموعه نقاشی مینیمالیستی برگزار کرد.

در کنار خلق آثار هنری، بخش زیادی از وقت فریده لاشایی صرف ادبیات می‌شد. او اولین نمایشگاه انفرادی خود را در ایران در گالری تهران در سال ۱۳۵۳ برپا کرد. کارهای این نمایشگاه بیشتر تأملی بود بر طبیعت.

در این نمایشگاه و نمایشگاه‌های دیگرش، طبیعت بکر شمال ایران که در کودکی‌ در وجودش نقش بسته بود به‌صورت اشکال و فرم‌هایی از رنگ ظاهر می‌شود؛ نوسانی بین انتزاع (آبستراکسیون) و شکل‌نمایی (فیگوراسیون)؛ بین شدن و نشدن. تنه‌های درخت‌ نیز از همین سال‌ها در آثارش ظاهر شدند و تا انتها با او همراه ماندند. در این سال‌ها کتاب‌هایی چون «گل‌های هیروشیما» اثر ادیتا موریس و «زد» اثر واسیلیس واسیلیکوس را ترجمه کرد.

در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و ۸۰ و با رونق‌گرفتن موزه هنرهای معاصر تهران حضور پررنگ‌تری در فضای هنری ایران داشت. در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی از جمله باغ ایرانی شرکت کرد. کم‌کم به انیمیشن گرایش پیدا کرد و تصاویری ساخت که در پس‌زمینه فضاهای نقاشی‌اش حرکت می‌کردند. سال ۱۳۸۲ کتاب شال بامو را منتشر کرد که روایتی جذاب و منحصربه‌فرد از خاطرات اوست و سال‌های بعد را در کنار نقاشی به ساخت ویدیو گذراند. فریده لاشایی در ۶ اسفند ۱۳۹۱ در ۶۸ سالگی چشم از جهان فروبست.

نمایشگاه «در جستجوی گمشده» تا ۷ اسفندماه سال جاری دایر است.