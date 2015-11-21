هیئت تجاری کهگیلویه و بویراحمد باهیئت رئیسه اتاق مسکو دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت تجاری و اقتصادی به سرپرستی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و باحضور ۲۴نفر از مدیران دولتی و بخش خصوصی استان برای آشنایی با تجار و بازارهای هدف جدید در حوزه کشورهای cis، به کشور روسیه اعزام شدند.

فعالین اقتصادی در حوزه های کشاورزی، گیاهان دارویی، گردشگری، گل گیاه، خدمات فنی و مهندسی، لوازم آرایشی و بهداشتی و صنعت در مسکو به سر می برد.

این هیئت با برنامه ریزی های چند ماهه اتاق بازرگانی یاسوج و با توجه به تصمیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به این کشور سفر کرده است.

هیئت تجاری اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد در اولین دیدار رسمی خود میهمان اتاق بازرگانی مسکو بود و در این دیدار که در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مسکو برگزار شد، جمعی از مقامات اتاق مسکو و تجار روسیه در حوزه های تجاری مرتبط با فعالیت هیئت استان کهگیلویه وبویراحمد حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه "پتروف" نایب رئیس اتاق بازرگانی مسکو، اظهار داشت: روسیه همواره و در هر زمانی روابط حسنه خود را با دوستانش حفظ می کند، جمهوری اسلامی ایران در این بین از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

نایب رئیس اتاق مسکو با اشاره به توان اقتصادی روسیه در حوزه های مختلف افزود: روسیه در حوزه های مختلف اقتصادی و مبادلات تجاری برنامه ریزیهای کلانی داشته است.

وی بیان کرد: جای خوشحالی دارد که هیئت استان کهگیلویه و بویراحمد هدف برقراری ارتباط اقتصادی را با کشور روسیه قرار داده است.

پتروف با اشاره به استان مسک که مقصد اصلی هیئت اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد در کشور روسیه است، بیان داشت: این استان از مهمترین مناطق اقتصادی و تجاری کشور فدراسیون روسیه است.

وی ابراز امیدواری کرد: هیئت اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد بتواند در تعامل با تجار و فعالین اقتصادی استان امسک زمینه شروع روابط اقتصادی پایدار را فراهم آورد.

پتروف با اشاره به برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه در چند روز گذشته، امضاء تفاهم نامه های گوناگون و برشمردن شرایط جدید منطقه ای و تحریم هایی که علیه کشور روسیه از طرف غرب اعمال شده است، بیان داشت: که این عوامل می تواند زمینه روابط خوب و سود آور برای دو طرف ایرانی و روس باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی روسیه تصریح کرد: روسیه هیج گاه از تحریم های اقتصادی علیه ایران دفاع نکرد و اکنون که این تحریم ها در حال برداشته شدن هستند، امیدواریم رابطه اقتصادی با این کشور بیش از پیش در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

در ادامه این جلسه استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به نقش مثبت روسیه در رفع تحریم ها و اجرای برجام بیان داشت: امیدواریم با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید روابط ایران و روسیه بیشتر از قبل مستحکم شده و روابط اقتصادی وارد دوره ای تازه شود.

سید موسی خادمی با اشاره به پتانسیل های استان کهگیلویه وبویراحمد در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، گیاهان دارویی و گل گیاه بیان داشت: تجار استان کهگیلویه وبویراحمد و تجار استان «امسک» و دیگر مناطق روسیه با در نظر گرفتن این قابلیت ها می توانند مناسبات تجاری خوبی را با یکدیگر شروع کنند.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به روابط تاریخی ایران و روسیه بیان داشت: ایران همواره برای دوستی با روسیه جایگاه ویژه ای در نظر داشته است و این دو کشور همواره دارای اهداف مشترک اقتصادی منطقه ای با هم بوده اند.

در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج ضمن تقدیم سلام رئیس اتاق ایران به اتاق روسیه از میهمان نوازی و میزبانی اتاق روسیه تشکر کرد.

جبار کیانی پور با اشاره به مناسبات فعال و خوب فعالین بخش خصوصی ایران و روسیه از دیر باز تاکنون، بیان داشت: برپایه همین مناسبات در روابط دیرینه و با توجه به شرایط مراودات خوب کنونی می توان امیدوار بود که همکاری های نتیجه بخشی بین تجار و فعالین بخش خصوصی دو طرف شکل بگیرد.

کیانی پور با اشاره به برنامه های چند روز آینده هیئت تجاری اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد در مسکو و استان امسک اظهار داشت: در این دیدار ها تجار و فعالین اقتصادی دو طرف به تبادل اطلاعات تجاری و اقتصادی خواهند پرداخت و زمینه را برای شروع فعالیت های اقتصادی مشترک فراهم خواهند آورد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ظرفیتهای استان کهگیلویه وبویراحمد در حوزه های کشاورزی، میوه، گل و گیاه و گیاهان دارویی را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: روسیه می تواند بازار هدف خوبی برای محصولات با کیفیت کهگیلویه وبویراحمد باشد.

در ادامه این نشست، تجار و فعالین اقتصادی دو طرف به صورت رودررو به معرفی شرکت، محصولات و تولیدات خود پرداختند.

در پایان این دیدار هدایایی از جانب دو طرف اهدا شد که از طرف رئیس اتاق یاسوج تابلو فرش نفیسی از دست بافته های استان به آقای پتروف اهدا شد.