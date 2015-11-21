سطح هشدار در بروکسل به بالاترین حد خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود گذشت یک هفته از حملات تروریستی پاریس مقامات بلژیک ضمن بالا بردن سطح هشدار امنیتی در بروکسل نسبت به وقوع یک خطر قریب الوقوع نیز هشدار دادند.

در پی این اعلام، مترو شهر بروکسل تعطیل شد و پلیس نیز به مردم هشدار داد تا از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند.

نظر به آنکه تعدادی از عوامل حملات تروریستی پاریس از اتباع بلژیک بوده اند، این کشور از هفته گذشته عملیات های ضد تروریستی متعددی را انجام داده که مهمترین مورد آن روز پنجشنبه انجام شد.

البته در سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و انگلیس نیز سطح هشدارهای امنیتی در بالاترین سطح خود قرار دارد.