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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

توصیه‌ کنکوری‌های سال ۱۴٠۵ در مشهد به داوطلبان سال آینده

توصیه‌ کنکوری‌های سال ۱۴٠۵ در مشهد به داوطلبان سال آینده

مشهد- کنکوری‌های سال ۱۴٠۵ درمشهد به داوطلبان سال آینده پیشنهاد می‌کنند که از همین امروز مطالعه را آغاز کنند.

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کد مطلب 6923127

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