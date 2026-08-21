https://mehrnews.com/x3cRsk ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱ کد مطلب 6923127 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱ توصیه کنکوریهای سال ۱۴٠۵ در مشهد به داوطلبان سال آینده مشهد- کنکوریهای سال ۱۴٠۵ درمشهد به داوطلبان سال آینده پیشنهاد میکنند که از همین امروز مطالعه را آغاز کنند. دریافت 18 MB کد مطلب 6923127 کپی شد مطالب مرتبط کنکور سراسری ۱۴۰۵ در مشهد دومین روز از کنکور سراسری سال ۱۴٠۵ در مشهد افزایش ۱۱.۵ درصدی داوطلبان کنکور در یزد روز اول کنکور سراسری ۱۴۰۵ در مشهد آغاز رقابت بیش از ۸۳ هزار داوطلب از خراسان رضوی در آزمون سراسری ۱۴۰۵ برچسبها کنکور سراسری مشهد خراسان رضوی
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