علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگیهای شدید در شهرستان شیروان موجب جاری شدن سیلاب در ۹ روستا شده و برخی مسیرهای ارتباطی این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی افزود: میزان بارندگی در شیروان ۱۷ میلیمتر گزارش شده و در ۹ روستایی که دارای تقاطع و آبنما هستند، نیروهای راهداری در حال انجام عملیات برای رفع مشکلات و بازگشایی مسیرها هستند.
وی ادامه داد: تعدادی از این مسیرها در بخش قوشخانه و بخش سرحد قرار دارند و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط و برقراری تردد در این مناطق در حال فعالیت هستند.
گودرزی با اشاره به وضعیت شهرستان راز و جرگلان گفت: بارشها در این شهرستان نیز ادامه دارد و وضعیت برخی مناطق تحت رصد و پایش نیروهای مدیریت بحران قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی همچنین از احتمال تشدید بارندگی در بجنورد در ساعات پایانی امروز خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، بارندگی در بجنورد در اواخر شب محتمل است و دستگاههای امدادی و خدماتی در آمادهباش قرار دارند.
وی بیان کرد: نیروهای آتشنشانی، هلالاحمر، راهداری و سایر دستگاههای امدادی و خدماتی در نقاط مختلف خراسان شمالی در آمادهباش هستند و شرایط مناطق مختلف بهصورت مستمر رصد میشود.
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