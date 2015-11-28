ماجرای توصیه مقیمی به فرمانداران/کردها نفعی ازتجزیه عراق نمی برند

خبرگزاری مهر- فهیمه رضیان: سید احسن علوی نماینده اصولگرای مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس است. وی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر نسبت به اختصاص اعتبارات بسته خروج از رکود به تسهیلات خودرو انتقاد کرد و معتقد بود انبار های کارخانه های تولید گچ و سیمان و فولاد هم پر از تولیداتشان است و دولت می توانست با اعطای تسهیلات مسکن ۱۲۰۰ نوع شغل و صنعت ساختمان سازی را فعال کند.

با وی درباره مسائل حوزه انتخابیه اش و موضوعات مبتلا به کردستان هم کلام شدیم و سخن به اوضاع منطقه و کردستان عراق و طرح تجزیه این کشور هم کشیده شد. علوی معتقد بود امنیت کردستان ناشی از سیستم امنیتی موجود در این استان و حضور مقتدر سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی است.

وی که در زمان استانداری محمدرضا رحیمی در کردستان، شهردار سنندج بوده است در مورد سابقه سیاسی معاون اول رئیس جمهور سابق توضیحاتی داد.

این نماینده خانه ملت تاکید داشت که نظام جمهوری اسلامی به دنبال توسعه مناطق مرزی و محروم است اما کوته بینی و نگاه های حزبی و جناحی و منافع شخصی برخی مسئولان استانی مانع توسعه استان است.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

ارزیابی شما از بسته خروج از رکود دولت چیست؟ این بسته تا چه حد می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند؟

دولت فقط اعتبار هنگفتی را به خرید خودرو اختصاص داد تا خودروسازان را از مهلکه نجات داد. اگر این اعتبار به مسکن و ساخت و ساز و مسکن اقشار ضعیف اختصاص می یافت، می توانست در رونق اقتصاد ملی مفید باشد. وام خودرو برای حل مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه تاثیرگذار نخواهد بود و مشکلاتی را در خصوص محیط زیست در پی خواهد داشت. تسهیلات با این حجم باید به بخش ساختمان وارد می شد تا صنایع وابسته به ساختمان را رونق بخشیده و یک‌هزار و ۲۰۰ نوع شغل ایجاد کند.

فکرهای خلق الساعه و تصمیمات آنی به اقتصاد ملی ضرر زده و باعث می شود جامعه و اقتصاد بهره ای از تصمیم نبرد. اعتقاد دارم پرداخت وام خودرو در بسته رونق اقتصادی تصمیمی خلق الساعه و اشتباه بود

فکرهای خلق الساعه و تصمیمات آنی به اقتصاد ملی ضرر زده و باعث می شود جامعه و اقتصاد بهره ای از تصمیم نبرد. اعتقاد دارم پرداخت وام خودرو در بسته رونق اقتصادی تصمیمی خلق الساعه و اشتباه بود. ما چاله های زیادی در عرصه اقتصاد داریم که دولت می توانست این تسهیلات را به آنها اختصاص داده تا بهره وری بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

اقشار آسیب پذیر توانایی بازپرداخت وام خودرو را ندارند. بخش ساخت و ساز صنایع وابسته مهمی دارد که می توانست با پرداخت این تسهیلات فعال شود، مثل گچ، سیمان و نیروی انسانی. انبارهای کارخانه های تولید گچ و سیمان پر شده است و دولت باید در راستای فعال شدن صنعت ساختمان سازی و خالی شدن این انبارها و به کار گرفتن کارگران آنها تصمیمی اتخاذ می کرد زیرا ساخت و ساز در کشور به محاق رفته است.

دولت یکدفعه اعتبار حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را به وام های خرید خودرو اختصاص داد در حالی که اگر ۲ تا ۳ هزار میلیارد به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می داد، مشکل مسکن مهر حل می شد. بانک مرکزی باید تدبیر می کرد و اعتبارات خود را به سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز اختصاص می داد، اما متاسفانه این اعتبارات به بخشی اختصاص یافته که در پی آن مشکلات ترافیکی و آلایندگی ایجاد می شد.

وزارت راه و شهرسازی چند گزینه برای حل مشکل مسکن آورد که مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی از نمونه های آن بود که از هیچ یک از این پیشنهادات نتیجه ای نگرفت. باید در دولت اراده ای به صورت عام برای حل مشکل مسکن اقشار مستضعف ایجاد شود که متاسفانه وجود ندارد.

من شاهد بودم که وزیر راه و شهرسازی نامه‌نگاری‌هایی را با بانک های عامل و بانک مرکزی کرد تا بتواند ۲ تا ۳ هزار میلیارد برای پایان پروژه های مسکن مهر جذب کند، اما همکاری لازم انجام نشد.

دولت در حل مشکل رکود موفق عمل کرده است؟

دولت تمام توان خود را برای حل مشکل پرونده هسته ای و بازسازی روابط خارجی گذاشت و از درون غافل شد. معتقدم تیم اقتصادی دولت روحانی تیم در هم تنیده ای نیست و هر کس کار خود را انجام می دهند و ناهماهنگ هستند. نامه چهار وزیر به رئیس جمهور نمایانگر ناهماهنگی این تیم است که نگرانی اساسی را به وجود آورده است.

درست است که افراد باتجربه ای به کابینه دولت یازدهم راه یافته اند، اما معتقدم بسیاری از وزرای دولت می توانند مشاوران خوبی برای وزرا باشند و نمی توانند امروز وزیر خوبی باشند درست است که افراد باتجربه ای به کابینه دولت یازدهم راه یافته اند، اما معتقدم بسیاری از وزرای دولت صرفا می توانند مشاوران خوبی برای وزرا باشند و نمی توانند امروز وزیر خوبی باشند. کسی که سن و سالی از او گذشته و حال کار کردن ندارد، نمی تواند وزارتخانه را اداره کند. باید فردی به اداره وزارتخانه گمارده شود که حال کار کردن داشته باشد، توان فکر کردن داشته باشد و از انرژی بالایی برخوردار باشد و به نخبگان اعتقاد داشته و از خرد جمعی استفاده کند.

کسی که سنش خیلی بالا باشد و خود را عقل کل بداند نمی تواند از خرد جمعی استفاده کند. افرادی که مسئولیت دارند باید از خودشان عبور کنند و فکرشان فقط متمرکز به اقتصاد ملی و حل مشکلات مردم باشد.

شخصی که چندین شرکت دارد و ذهنش به منفعت این شرکت ها متمرکز است نمی تواند مشکلات مردم را حل کند. مردم نیازمند فردی درد آشنا هستند. ما نیازمند وزرایی هستیم که عاشقانه برای کشور کار کنند و احساس دین نسبت به خون شهدا داشته باشند و در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب فعالیت کنند.

دولت چه میزان در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق و اصولی عمل کرده است؟

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که چندی پیش توسط رهبری ابلاغ شد، شاهد اقدام اساسی توسط دولت نبودیم و اقدام اساسی دیده نشد. رهبری همیشه بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند، اما ما عملکردی از دولت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ندیده ایم.

علی رغم گذشت ۲ سال‌ونیم از عمر دولت، دولت نتوانسته اقدامی در راستای حل مشکل رکود انجام دهد که این امر زنگ خطری در اداره کشور است. اگر از اقتصاد تک محصولی فاصله نگرفته و به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی نرویم، در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور محقق نخواهد شد. بودجه عمومی کشور حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است. تنها حدود ۴۰ درصد از بودجه های عمرانی امسال محقق می شود که مشکلاتی را در اداره کشور ایجاد می کند.

رکود پاشنه آشیل اقتصاد ما است و دولت باید برای حل این مشکل تدبیر اساسی می کرد. اگر دولت روند کنونی را برای اداره کشور ادامه دهد خوشبین نیستم که مشکل رکود حل شود؛ زیرا تولید در چنبره ای از مشکلات مالیاتی، تسهیلاتی گرفتار شده است. متاسفانه امروز تولیدکنندگان با کمال تاسف کارخانه های خود را می فروشند و پولشان را در بانک گذاشته و زندگی می کنند.

شما در مجموع عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت برای مهار تورم عملکرد خوبی داشت ولی نتوانست در راستای حل مشکل رکود کاری انجام دهد چون نتوانست مشکل تولید را حل کند. به عنوان مثال برای حل مشکل خودروسازان، اعتبارات ویژه ای به پرداخت وام های خرید خودرو اختصاص یافت، اما متاسفانه اقتصاددانان به پیامدهای پرداخت این وام ها توجه نکردند.

دولت گذشته و دولت فعلی اعتباراتی که در بودجه برای تولید پیش بینی کرده بودیم، اختصاص ندادند شهرک های صنعتی در کشور در ۳۰ تا ۴۰ درصد توان خود فعالیت می کنند که نمایانگر وجود رکود اساسی در تولید است و این امر موجب کاهش صادرات و افزایش واردات به کشور شده است. افزایش قاچاق نیز در پی کاهش تولید ایجاد شده است.

رکود هم در دولت قبلی وجود داشت و هم در دولت فعلی. در دولت قبل علی رغم اینکه اعتبارات خوبی به بخش تولید اختصاص داده بودیم، اما این اعتبارات به تولید اختصاص نیافت و به پرداخت یارانه نقدی هدایت شد. در دولت فعلی نیز اعتباراتی که در بودجه در نظر گرفته بودیم، به تولید اختصاص نیافته است که این امر موجب تشدید رکود شد.

محرومیت زدایی از کلیدی ترین موضوعات در برنامه پنجم توسعه است، دولت چه میزان در این حوزه موفق عمل کرده است؟

دو نکته مهم در سال پایانی مجلس در پیش داریم، اول ارائه برنامه ششم توسعه است که دولت باید کمک کند مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در این برنامه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در برنامه پنجم توسعه نیز مواد مهمی در راستای محرومیت زدایی وجود داشت، اما اجرایی نشد. مصوبه توسعه مناطق شرق و غرب کشور اصلا اجرایی نشد. دولت در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موفق نبود و مواد مربوط به توسعه مناطق محروم حتی ۱۰ درصد هم محقق نشد.

امیدوارم دولت بتواند به درستی انتخابات را هدایت کرده و بدون تبعیض فضای انتخابات را فضایی امن و بانشاط کند و برایش مهم نباشد که کاندیداها از چه حزب و جناحی هستند.

در استان کردستان بخاطر اینکه کردها در مسئولیت های مهم به کار گرفته نمی شوند، افرادی که قصد پیشرفت و خدمت دارند نامزد انتخابات مجلس می شوند. اخیرا از میان کردها یک سفیر و یک معاون وزیر انتخاب شد، اما در سطح ملی پست های مدیریتی به کردها واگذار شود، اینقدر نامزدهای انتخابات مجلس متعدد نخواهند بود.

شما نماینده استانی هستید که جزو مناطق محروم کشور به حساب می آید، علت عدم توسعه‌یافتگی این استان علی رغم موقعیت و منابع آن چیست؟

کوته بینی برخی مسئولان مهمترین علت است. خود بنده سرمایه گذاران زیادی به استان بردم که حتی تا پای امضای قرارداد نیز پیش رفتیم، اما متاسفانه با کوته بینی برخی مدیران این قراردادها بسته نشد. نظام خواستار توسعه کردستان است، اما برخی مدیران داخلی استان ترجیح می دهند که سرمایه گذاری وتوسعه به اسم دیگران در استان ایجاد شود نه به اسم فلان نماینده، در صورتی که این موضوع اصلا مهم نیست. مهم حل مشکلات منطقه است نه اسم و رسم ما. این لجبازی های سیاسی فقط دودش به چشم مردم می رود. این نگاه سیاسی و کوته بینی مثل غده سرطانی مانع توسعه مناطق محروم می شود.

محمد رضا رحیمی با آقای هاشمی و پس از آن با آقای ناطق نوری همراه بود و از نظر فکری به کارگزاران نزدیک بود متاسفانه هر عملکرد غلطی از هر فرد کوچک یا بزرگی در کردستان به نظام نسبت داده می شود در صورتی که اینگونه نیست و نظام خواستار توسعه مناطق محروم مانند کردستان، سیستان و بلوچستان است، اما روند تصمیم گیری در مناطق محروم و توسعه نیافته سیستم کارایی نیست.

استاندار به ما بگوید سرمایه گذار بیاورید و دیگر حرفی نزنید. ما اصلا ناراحت نمی شویم به اسم استاندار تمام شود، اما استان توسعه یابد.

چندی پیش هواپیما از امارات آوردیم که فرودگاه سنندج فعال شود. بحث ها تمام شده بود، اما نگذاشتند. اینها معماهای عجیب و غریبی است که حل نمی شود. جلوی قاچاق را اخیرا گرفته اند. باید مرزها نظام‌مند شود تا مردم بتوانند درآمد کسب کنند. باید در مناطق آزاد علاوه بر واردات، صادرات نیز صورت گیرد.

گریزی هم به گذشته شما بزنیم. ایامی که شهردار سنندج بودید و آقای محمدرضا رحیمی هم استاندار کردستان بود، تعاملی با او داشتید؟

من اختلافات زیادی با آقای رحیمی داشتم و با هم سازگاری نداشتیم. ایشان با آقای هاشمی و پس از آن با آقای ناطق نوری همراه بود و بعد از مدتی در دولت آقای احمدی نژاد حضور یافت. منش سیاسی ثابتی نداشت. آقای رحیمی وابسته به کارگزاران بود. وابستگی فکری رحیمی به دولت آقای احمدی نژاد نبود، اما از جناح هاشمی بـُرید و به این جناح نزدیک شد؛ زیرا فکر می کرد می تواند با حضور در دولت مصونیتی برای خود ایجاد کند.

شما چندی پیش تذکری به وزیر کشور دادید در خصوص تصمیم این وزارتخانه مبنی بر عدم همکاری فرمانداران و بخشداران با نمایندگان فعلی ماجرا چه بود؟

معاون سیاسی وزارت کشور در جلسه ای در استان کرمانشاه به فرمانداران، بخشداران و مسئولان غرب کشور اعلام کرده است که با نمایندگان همکاری نکنند. این دستور در بیشتر استان ها اجرایی نشده، اما متاسفانه در استان کردستان اجرایی شده است. این کار زیبنده نیست.

معاون سیاسی وزارت کشور در جلسه ای در استان کرمانشاه به فرمانداران، بخشداران و مسئولان غرب کشور اعلام کرده است که با نمایندگان فعلی مجلس همکاری نکنند یعنی تصور می کنید دولتی ها برای حمایت از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس برنامه ای دارند؟

متاسفانه فضای سیاسی کشور دو قطبی شده است که این امر موجب لطمه دیدن کشور شده است این در حالی است که دولتمردان باید دارای نگرش ملی بوده و فراجناحی عمل کنند. این نوع دسته بندی ها به عزت کشور آسیب می رساند و موجب می شود افراد توانمند در عرصه انتخابات حضور پیدا نکنند.

دولت و دولتیان اخیرا در تلاش هستند تا از جرگه اصلاح طلبان افراد بیشتری برای حضور در انتخابات فعال شوند که همین امر موجب شده مشکلات مردم تشدید شود. حضور افراد توانمند در انتخابات می تواند برای حل مشکلات مردم مثمرثمر باشد. متاسفانه امروز شاهد هستیم که افراد دولتی در پست های حساس برای برخی نامزدها تبلیغ می کنند. این حرکت ها با شعار دولت تدبیر و امید سازگاری ندارد. علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر فراجناحی بودن، آقایان در استان ها به دنبال خودی ها و اصلاح طلبان هستند.

کمی از موضوعات داخلی فاصله بگیریم. نظرتان درباره عملیات های اخیر در سوریه چیست؟

کشورهای استعماری در راستای ایجاد ناپایداری دائمی در خاورمیانه، داعش را در خاورمیانه خلق کردند البته این مکر به خودشان بازگشت. اولین گروهی که در عراق و در سوریه مورد هجوم واقع شدند، کردها بودند. علی رغم اینکه کردهای سوریه در محرومیت زیادی بودند، اما خوب ایستادگی کردند. اکراد در اقلیم کردستان در زمان صدام حسین نیز با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما علی رغم همه این محرومیت ها در مقام دفاع خوب ظاهر شدند. باید اذعان کرد اگر ایران مقتدر در خاورمیانه و سپاه قدس حضور نداشت، منطقه به صورت کامل به آتش کشیده می شد. سوریه و عراق باید ممنون اقتدار جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا باشند و زانوی ادب بزنند.

باید اذعان کرد اگر ایران مقتدر در خاورمیانه و سپاه قدس حضور نداشت، منطقه به صورت کامل به آتش کشیده می شد. سوریه و عراق باید ممنون اقتدار جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا باشند و زانوی ادب بزنند کردها در کوبانی به دولت سوریه کمک کردند، دولت سوریه هم با آنها همراهی کرد. کردهای اقلیم کردستان عراق نیز با سپاه همراه شدند و توانستند داعش را شکست دهند.

به نظرتان تجزیه عراق به نفع کردها در منطقه است؟

تجزیه نمی تواند برای کردها منافعی داشته باشد، زیرا کردها از نظر اقتصادی در سطح بالایی نیستند. فدرالیته شدن کشور عراق تصمیمی است که پیش از این دولت های استکباری گرفتند، اما کشور عراق زمانی می تواند مستقل باشد که به صورت یکپارچه اداره شود. وضعیت فعلی می تواند وضعیت مناسبی برای اداره عراق باشد. امروز کردستان عراق زیر نظر دولت مرکزی عراق قرار دارد و در عین استقلال تحت فرمان دولت مرکزی است.

تجزیه به حفظ کشور عراق کمک نمی کند زیرا در صورت تجزیه هر کدام از اقلیم ها به دولتی ضعیف تبدیل خواهند شد که به راحتی هر کشوری می‌تواند به آن تجاوز کند. تجزیه طلبی و انفکاک کشورها، سیاستی است که از گذشته وجود داشته، اما هیچگاه مردم با این سیاست همراه نشدند.

در حال حاضر امنیت کردستان را چطور ارزیابی می کنید؟

امنیت در کردستان به برکت برنامه های دستگاه های امنیتی در استان کردستان و فعالیت های سپاه پاسداران در مرزها در سطح بسیار بالایی قرار دارد. سپاه پاسداران به حق و انصاف امنیت خوبی در کردستان ایجاد کرده است. می توان گفت اتفاقاتی که در مرکز کشور و یا استان های دیگر می افتد، در کردستان اصلا رخ نمی دهد.

هیچ گروه تروریستی جرأت تجاوز به مرزهای غربی کشور را ندارد، زیرا سپاه پاسداران اقتدار خود را زمانی که این گروه ها قصد نزدیک شدن به مرزهایمان را داشتند، نشان داد. استان کردستان بهترین مکان برای سرمایه گذاران است؛ زیرا دارای امنیت و امکانات برای سرمایه گذاران است. استان کردستان مرزهای مشترک زیادی با کردستان عراق دارد که محل خوبی برای صادرات کالا می باشد. مشروط به اینکه مسئولان توجه کنند.

ما ۲۲ گونه مواد معدنی در استان کردستان داریم. معدن طلا، انواع سنگ های تزئینی و گرانیت، سنگ آهن، مس، منگنز، حتی نفت هم در استان کردستان وجود دارد. بارندگی در استان ما بسیار بالاتر از متوسط کشوری است. استانی بی نهایت ثروتمند، اما فقیر داریم.