به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی امیری عصر شنبه در مراسم معارفه استاندار جدید قزوین که با حضور نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی در تالار تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهار داشت: گردش قدرت و جابجایی مدیران در راستای استفاده از همه ظرفیت ها و ایده ها برای تحول در امور است.

امیری افزود: اگر در آیات قرآنی تامل و تدبر کنیم درمی یابیم مردم سالاری دینی به معنای واقعی آن در نظام اسلامی عملیاتی شده و امروز مردم در انتخاب همه مسئولان خود اعم از نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری نقش دارند و تعیین کننده هستند.

سخنگوی وزیر کشور تصریح کرد: مردم سالاری دینی کشور ما از غرب گرفته نشده بلکه ریشه در قرآن دارد و مردم در همه امور کشور و سرنوشت خود نقش تعیین کننده دارند.

وی بیان کرد: در قانون اساسی که حاصل سالها مبارزه و جانفشانی و رهبری های امام راحل است به موضوع دموکراسی توجه جدی شده و جابجایی کارگزاران هم در ساختار قانون پیش بینی شده و هنگامی که دولتی تغییر می کند جابجایی مدیران عادی است و گردش نخبگان هم با تغییر مدیران محقق می شود و امری طبیعی است.

امیری یاداورشد: مردم در انتخابات از میان همه گفتمانها به گفتمان آقای روحانی رای دادند و این رای مصداق بیعت و وکالت دادن است لذا استانداران موظفند در چارچوب سیاست ها و وعده های انتخاباتی رئیس جمهور گام بردارند و حروج از این مسیر منطقی و قابل قبول نیست.

وی گفت: مردم داری، دسترسی آسان مردم به استاندار و مدیران ادارات، سرلوحه کار استاندار باشد و همه نمایندگان دولت در استانها لازم است از همه ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

سخنگوی وزیر کشور اظهارداشت: دولت روحانی فراجناحی است و ترکیب استانداران نشان می دهد از همه طیف ها و گروههای معتدل استفاده شده و استاندار باید مجری سیاست های عمومی دولت باشد و از همه ظرفیت ها و نخبگان اصولگرا و اصلاح طلب و معتدل بهره مند شوند.

برگزاری انتخاباتی قانونمند و آرام با مشارکت حداکثری مردم

امیری بیان کرد: درانتخابات پیش رو دنبال پیروزی جناح خاصی نیستیم بلکه باید با برنامه ریزی دقیق زمینه انتخاباتی پرشور را فراهم کنیم تا حماسه سیاسی رقم بخورد و مردم به مسئولان اعتماد کند.

تغییر استاندار به معنای ضعف آقای روزبه نبود

قائم مقام وزیر کشور ضمن تقدیر از خدمات دو ساله مرتضی روزبه استاندار سابق گفت: این تغییر دلیلی بر ضعف و نقص گذشته نیست و هیچ خدشه ای به شخصیت آقای روزبه وارد نیست بلکه در ارزیابی دولت و تیم رصدکننده عملکرد مسئولان به این نتیجه رسیدند تا تغییراتی در مدیریت اجرایی استان ایجاد شود و آقای روزبه هرجا که علاقمند باشند از وجودشان استفاده می کنیم.

امیری بیان کرد: در میان نامزدهای مختلف درنهایت آقای همتی با تجربه بالای مدیریتی در صدا وسیما، مشاور ارشد وزیر کشور، سرپرستی استانداری قم، نمایندگی مجلس شورای اسلامی فردی بسیار توانمند و لایق با اصالت بالای خانوادگی برای مدیریت استان قزوین انتخاب شدند که امیدواریم بتوانند در مسیر خدمت موفق باشند.

استاندار قزوین در چارچوب سیاست های دولت حرکت کند

وی از استاندار جدید قزوین خواست ضمن توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید در مسیر وحدت و انسجام گام بردارد و تصریح کرد: رفتار خداپسندانه و غلبه بر هوای نفس، اجرای منویات رهبری، حرکت در مسیر سیاست های دولت تدبیر و امید و پیاده کردن گفتمان ریاست جمهور مهمترین رسالت استاندار است.

امیری افزود: اداره استان قزوین باید بر اساس برنامه ریزی علمی با شاخص های قابل اندازه گیری باشد تا توسعه این منطقه از کشور با سرعت محقق شود.

وی گفت: تعامل ضابطه مند و همکاری با بخش های خارج از دولت مانند نمایندگان وگروههای مختلف، نیروی انتظامی ودستگاه قضایی، امامامان جمعه و نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از دیگر مسائلی است که باید توسط استاندار جدی گرفته شود.

در این مراسم حکم فریدون همتی به عنوان استاندار جدید قزوین به وی اهداء و از خدمات مرتضی روزبه تقدیر شد.

در این مراسم حجت الاسلام حسینی، داود محمدی، رجب رحمانی و روح الله عباسپور نمایندگان استان در مجلس، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، آیت الله اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و مدیران دستگاهای اجرایی نیز حضور داشتند.

روزبه استاندار سابق قزوین در این مراسم حضور نداشت و غایب بزرگ مجلس بود.