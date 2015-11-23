مینا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کلاس با حضور ۴۵ خانم از سراسر استان و با هدف افزایش تعداد مربیان درجه سه رشته ژیمناستیک هنری، زیر نظر بهار نظری مدرس فدراسیون برگزار می شود.

یزدانی اظهار داشت: پس از گذشت کمتر از یک سال از انتصاب ریاست جدید این هیئت و به دلیل تداخل برنامه های هیئت‌ها با برنامه های تحصیلی و روزمره مربیان، برگزاری این کلاس می تواند به بخش کوچکی از چشم اندازهیئت جامه عمل بپوشاند.

وی با بیان اینکه ورزش ژیمناستیک از ورزش‌های «ارتیستیک» و نمایشی است و نیازمند ابزار و امکانات خاص و مستلزم سرمایه گذاری باشگاه‌ها است، تصریح کرد: مشکلات مالی وعدم توانایی باشگاه‌ها در تهیه لوازم تخصصی ازمهمترین عواملی است که بازده عملکرد مربیان را تنزل داده و کار باشگاه‌ها را کار کلوپی جلوه می‌دهد.

وی افزود: با برگزاری چنین کلاسهایی در استان سعی شده از مربیان مجرب در مدارس و مهد کودک ها استفاده شود.

نایب‌رییس هیئت ژیمناستیک خراسان شمالی همچنین شرایط حضور در این کلاس عملی را داشتن آشنایی اولیه با ژیمناستیک، حداقل سن هجده سال وحداقل مدرک تحصیلی دیپلم عنوان کرد.