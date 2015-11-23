به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد جنگنده های ارتش این کشور طی روزهای اخیر موفق شدند ۱۰۰۰ تانکر نفتی تروریست های داعش را در سوریه منهدم سازند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: تروریست های داعش قصد داشتند نفت های استخراج شده از شمال سوریه را به صورت قاچاق از این کشور خارج کنند.

این خبر در حالی منتشر می شود که چند روز پیش وزارت دفاع روسیه از انهدام ۵۰۰ تانکر نفتی داعش به دنبال عملیات جنگنده های روسی خبر داده بود.

از سوی دیگر، همزمان با عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان ارتش این کشور به پیشروی ها در حومه استان حمص ادامه می دهند.

رسانه های عربی اعلام کردند به دنبال پیشروی های ارتش در حومه حمص، دو منطقه «مهین» و «حوارین» به طور کامل از لوث تروریستهای تکفیری پاکسازی شدند.