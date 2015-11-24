به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس پیش از شروع نشست جمع بندی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت: همانطور که در نقشه راه پیش بینی شده بود بعد از تکمیل اقدامات ایران قبل از انتشار گزارش آژانس، قرار است یک جلسه جمع بندی برگزار شود و این جلسه امروز همان نشست جمع بندی خواهد بود.

نجفی گفت: در این جلسه آخرین بحث ها انجام خواهد شد سپس آژانس برای انتشار گزارش خود که قرار است هفته آینده منتشر شود آماده می شود.

سفیر ایران در پاسخ به این سوال که نشست سید عباس عراقچی با یوکیا آمانو چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: امروز عصر معاون وزیر خارجه کشورمان با مدیرکل آژانس دیدار خواهد داشت.

در دیدار عراقچی و آمانو درخصوص «نقشه راه» و بحث «اجرای برجام» گفتگو خواهد شد.

در این نشست حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و چند کارشناس دیگر نیز حضور داشتند.

نجفی درباره نشست ایران و آژانس گفت: براساس «نقشه راه» پیش بینی شده قبل از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک جلسه، به عنوان جلسه جمع بندی برگزار شود.

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران وارد وین پایتخت اتریش شد.