آغاز مذاکرات نفتی باسف آلمان با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «کارل کیلی» امروز در همایش بین المللی کاتالیست ایران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت باسف آلمان به منظور بازگشت به صنعت نفت و پتروشیمی ایران در دوران پس از تحریم گفت: شرکت باسف امسال ۱۵۰ ساله شده و فعالیت‌های گسترده ای در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی انجام می دهد.

مدیر بازرگانی باسف آلمان با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کاتالیست در صنایع نفت گاز و پتروشیمیی است، تصریح کرد: بر این اساس با لغو تحریم‌ها به‌دنبال توسعه تجارت کاتالیست خود در بازار نفت ایران هستیم.

این مقام آلمانی با اشاره به آغاز مذاکرات باسف آلمان با شرکت‌های بخش خصوصی و سازنده ایرانی به منظور تولید انواع کاتالیست مصرفی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ایران، گفت: با مشارکت سازندگان داخلی زمینه های طراحی و ساخت انواع کاتالیست نفتی در ایران فراهم شده است.

وی با اشاره به اجرای بیش از ۳ هزار پروژه پژوهش و فناوری در حوزه کاتالیست و مواد افزودنی شیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تاکید کرد: ارزش این پروژه ها بالغ بر ۲ میلیارد دلار برآورد می شود و باسف به دنبال تولید کیفی ترین کاتالیست مصرفی در صنایع نفت کشورهای مختلف جهان است.

کیلی با اشاره به برنامه ایران به منظور پالایش انواع نفت خام سنگین و فوق سنگین، گفت: باسف آمادگی دارد در صورت لغو تحریم‌ها کاتالیست پالایش نفت خام‌های سنگین را در اختیار صنعت نفت ایران قرار دهد.