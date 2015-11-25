بازدید هنرمند پیشکسوت از اثر قدیمی اش در کاخ نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن وزیری مقدم هنرمند پیشکسوت نقاشی با حضور در مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران به تماشای یکی از آثارش از مجموعه کیهانی نشست. این اثر در سال ۱۳۳۹ خلق و موفق به کسب جایزه اول دومین بینال (دوسالانه) تهران شد.

محسن وزيرى مقدم در بازدید از موزه جهان نما، با ابراز خرسندی از شرایط مطلوب نگهداری آثار در این موزه گفت: بسیار جالب است در این مجموعه شاهد موزه ای هستم که آثار ارزشمندی از هنرمندان به نام ایرانی و خارجی در آن نگهداری می شود.

محسن وزيرى مقدم از جمله هنرمندانی است که پس از اخذ ديپلم كشاورزى تحصیلات خود را در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. تحقیقات آکادمیک ابتدایی وی بیشتر بر تأثیر مکتب امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم بر موضوع و فرم در آثار ونگوگ متمرکز بوده است. وی در سال ١٣٣٠ نخستین نمايشگاه انفرادى خود را در محل انجمن ايران_آمريكا در تهران برگزار کرد و سه سال بعد با هدف ادامه تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای شهر رم، ايران را به مقصد ایتالیا ترک کرد. تحقیقات هنری وزیری مقدم در این دوره بر تحلیل دو جریان انفرماليسم اروپايى و نقاشى اكشن آمريكايى متمرکز بوده است.

وزیری مقدم پس از برگزاری نمایشگاه هایی از نقاشی های تمثیلی اش در گالری Porto Nuovo شهر رم و شهرهای وسلدورف و مونيخ آلمان، در سال ١٣٣٥ با شرکت در كلاس هاى توتى شٓلويا؛ نقاش شهیر ایتالیایی، آشنایی اش با هنر انتزاعى را عمق بخشید و در تصويرگری انتزاعی و خلق فضاهاى بصرى مهارت یافت. وی نخستین آثار انتزاعی اش را هم زمان با جنبش معاصر پرسش از نسبت ماده در نقاشی انتزاعی و رد قلم بر آن، در فاصله زمانی سال های ۷-۱۳۳۶ خلق کرد. با تمرکز تجربه و تحقیقات هنری وزیری مقدم بر ماده اثر انتزاعی او در ادامه با یافتن تکنیک های اجرایی این ایده و استفاده از انواع مختلف شن خالص یا آمیخته با رنگ بر سطح بوم، شماری از قوی ترین آثار انتزاعی خود را خلق کرد که این آثار توجه برجسته ترین منتقدان هنری ایتالیا را به اثار خود جلب کرد به نحوی که، موزه هنر مدرن نیویورک با خرید یکی از آثار وی، نام وزیری مقدم را در کنار دیگر سرآمدان هنر مدرن جای داد.

این هنرمند در ادامه با هدف انتقال دانش و تجربیات هنری خود به دانشجویان ایرانی، به ایران بازگشت و ضمن تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، کتب ارزنده ای نظیر روش طراحی و راهنمای نقاشی را نیز در راستای اهداف آموزشی خود تألیف و منتشر کرد. وزیری مقدم به موازات فعالیت های آموزشی این دوره، آثار نقش برجسته تک بعدی بر آلومینیوم و آهن و تندیس های چوبی ثابت و متحرک خود را نیز خلق کرد. این تندیس ها الهام بخش فرم های تیز و منحنی در نقاشی های فیگوراتیو دهه ی ۵۰ وی بودند.

رویکرد وزیری مقدم به فضا به مثابه بن مایه ثابت و اصلی آثارش، همواره منتقدان هنری نظیر آرگان، آلبرتو موراويا، پيِر رِستانى ، بِويلاكوا، مِرنا، پِنسا بِنه و غیره را به تحسین واداشته است. وی بر پایه این تم ثابت و اصلی، جستجوى تجربه های نوین بصری از اشكال و رنگ ها در فضا را تا زمان حاضر پی گرفته است.