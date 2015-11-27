نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از تولیدات داخلی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسین میر محمدی با بیان اینکه سهم رانندگان، جاده ها و خودروها در تصادفات جاده ای به یک اندازه است، گفت: اگر میانگین علل وقوع تصادفات جاده ای را بگیریم سهم هر سه عامل رانندگان، جاده ها و خودروها به یک اندازه است که شاید در برخی نقاط کشور سهم جاده ها بیشتر و در برخی نقاط هم سهم رانندگان بیشتر است.

وی در خصوص وارات اتوبوس های درون شهری، افزود: موضوع امنیت و استاندارد بودن خودروها مهم ترین مسئله است که اول باید به آن توجه شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر تولیدات داخلی ایمنی کافی را داشته باشند بهتر است تا از تولید داخل حمایت شود، اظهار داشت: اما در برخی شرایط که نظارت خوبی روی تولیدات داخلی صورت نمی گیرد و تولیدات بی کیفیت است، مجبوریم از کشورهای دیگر ناوگان خریداری کنیم.

میرمحمدی با اعلام اینکه چرا دولت با توجه به فرسودگی ناوگان درون شهری، اتوبوس های جدید به شهرداری نمی‌دهد، گفت: دولت به دلیل مشکلات مالی و نبود اعتبارات امکان نوسازی اتوبوس های درون شهری را ندارد.

وی ادامه داد: بانک ها هم منابع کافی برای تسهیلات در اختیار ندارند.