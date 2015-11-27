به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رکن‌آبادی برادر زنده یاد غضنفر رکن‌آبادی(سفیر سابق کشورمان در لبنان و از جان باختگان فاجعه منا) صبح امروز در مراسم استقبال رسمی از پیکر آن مرحوم در فرودگاه مهرآباد تهران، در جمع خبرنگاران از تاسیس انجمنی برای پیگیری امور حقوقی فاجعه منا با عنوان "انجمن مهاجران مکه و منا" خبر داد و گفت: سخنگویی این انجمن را من برعهده دارم و بخش حقوقی این انجمن نیز با حضور حقوقدانان فعال شده تا این مسائل و مطالبات را پیگیری کند.

وی درباره علت دقیق جان باختن مرحوم رکن‌آبادی در فاجعه منا تصریح کرد: تا این لحظه اظهارنظری درباره علت فوت نداریم؛ ۴۸ ساعت باید صبر کنیم تا اظهارات و تشخیص دقیق کارشناسان ایرانی درباره علت و زمان تقریبی فوت مشخص شود.

رکن‌آبادی تاکید کرد: اگر نتیجه اعلام نظر کارشناسان ایرانی با اظهارات سعودی‌ها درباره علت فوت مطابقت نداشته باشد، موضوع را در محاکم بین‌المللی پیگیری می‌کنیم.

پسرم فرزند انقلاب بود/ لقب سیدحسن نصرالله به مرحوم رکن‌آبادی

همچنین محمد رکن‌آبادی پدر سفیر سابق کشورمان در لبنان نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرزندم یک دیپلمات بسیجی ممتاز بود، اظهار داشت: آنچه را که امام (ره)، مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی می‌خواستند در وجود فرزندم انباشته شده بود.

وی با بیان اینکه او برای خدا کار می‌کرد و فرزند انقلاب بود، خاطرنشان کرد: وقتی در لبنان مشغول فعالیت بود، دبیر کل حزب‌الله به او لقب بسیجی ممتاز و شیر بیشه ایران را داد.

پدر مرحوم رکن‌آبادی با بیان اینکه فرزندم، من را سربلند کرد، گفت: پیام من به آل‌سعود این است که ستم کردند! چطور وابسته به خانه خدا هستند و این کارها را می‌کنند.