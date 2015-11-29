علی قانع مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: اثری که به تازگی ترجمه اش را به پایان رساندم، رمان «دختری در قطار» نوشته پائولا هاوکینز است که البته ترجمه های دیگری هم از آن در بازار نشر منتشر شده است.
وی افزود: شخصیت راوی این رمان، یک زن است که در مقطعی از زندگیاش به الکل اعتیاد پیدا میکند و به واسطه این اعتیاد، جایگاه و شغلش را از دست میدهد. اما ناچار است برای این که نزدیکانش متوجه از دست دادن شغلش نشوند، همچنان مانند گذشته، با قطار از شهر خود به لندن سفر کند. سفرهایی که این زن با قطار دارد موجب میشود هر روز ماجراهایی را در قطار ببیند. یکی از اتفاقات، ماجرایی است که یک زن و مرد باعث و بانی آن هستند و در خلال آن، یک زن به قتل می رسد.
این مترجم در ادامه گفت: داستان این رمان مانند کتاب «اتاق» بسیار جذاب بوده و یک فیلم هم با اقتباس از آن ساخته شده است. فکر میکنم به همین دلیل بوده که مترجمان و ناشران ایرانی به سراغ این کتاب رفتهاند. از شنیدن خبر چاپ ترجمههای دیگر از این رمان، بسیار تعجب کردم. چون واقعا نمیدانم چطور این قدر سریع این کتابها را ترجمه میکنند؛ شاید کار بازگردانی را به صورت گروهی انجام میدهند. به هر حال اگر می دانستم که ۳ ترجمه دیگر از این رمان در بازار وجود دارد، دست به ترجمه آن نمیزدم.
قانع گفت: ترجمه این رمان را به تازگی به نشر آموت سپرده ام و مجوز چاپ آن نیز صادر شده است.
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