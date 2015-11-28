«به هر موکب نمک گیر امام مجتبی(ع) هستیم» با نوای حاج میثم مطیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها هر چه عتبات عالیات و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و حتی سامرا رونق دارند و مملو از عاشقان اهل بیت هستند که از جای جای جهان خود را به آنجا رسانده اند تا در حماسه بی نظیر پیاده روی نجف تا کربلا حضور یابند اما شهر مدینه خالی از شور شیعیان است و ائمه مظلوم بقیع غریبانه زائری ندارند. آنهم در ایامی که نزدیک شهادت جانسوز امام حسن مجتبی(ع) قرار دارد.

حاج میثم مطیعی در یکی از نوحه هایی که اخیرا با موضوع اربعین خوانده است گریزی هم به مدینه زده و یادی از امام دوم شیعیان کرده است؛ «اگرچه عازم قبر شهيد كربلا هستيم/به هر موكب، نمك گير امام مجتبى هستيم».

اشعار فارسی و عربی این مرثیه را محسن رضوانی شاعر جوان و خوش ذوق سروده است و در آن به خیل زائران ایرانی اشاره کرده است که با اذن امام هشتم و لطف کریمه اهل بیت(ع) راهی کربلا می شوند.

شاعر اشاره ای هم به کاروان اسرای آل الله دارد و به سفر ایشان از شام بلا تا کربلا می پردازد که با محنت و غم مشتاقانه به سوی حرم و قربانگاه دلدار می آیند.

رضوانی از شوق و شور زائران می گوید که با فراموشی تمامی آلام به قصد زیارت ماه در خون تپیده مسیر را طی می کنند. سیل خروشان محبانی که از سراسر جهان بی توجه به سرزنش ملامتگران به سوی سرزمین وفاداری عازم شده اند.

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مطیعی که این مداحی را در جلسه اول آذرماه هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع) خوانده است اکنون در مسیر پیاده روی اربعین حضور داشته و برنامه های وی در مسیر پیاده روی و شهر مقدس کربلا بدین شرح است:

مسیرهای پیاده روی:

شنبه (۷ آذر) - بعد از نماز عشاء / عمود ۲۸۵

یکشنبه (۸ آذر) - قبل ظهر ساعت ۱۱/ عمود ۷۵۷

یکشنبه (۸ آذر) - بعد از نماز عشاء / عمود ۸۲۹

دوشنبه (۹ آذر) - بعد از نماز عشاء / عمود ۱۱۲۰

کربلای معلی:

کربلا، جنب خیمه گاه، شارع قزوینیه

اول شارع سعدیه، جنب هتل جواهر

چهارشنبه (۱۱ آذر) - بعد از نماز مغرب و عشاء

پنجشنبه (۱۲ آذر) - بعد از نماز مغرب و عشاء

جمعه (۱۳ آذر) - بعد از نماز مغرب و عشاء