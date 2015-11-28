۱۱ پرونده راكد در شهركهای صنعتی قزوین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی ظهر شنبه در سومین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در سالجاری كه با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۱۱ پرونده راكد در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان، ۴ پرونده با اعطاء مهلت بدنبال فعال سازی هستند و تعداد ۵ فقره قرارداد بدلیل بدهی مالی مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیط بدهی آنها موافقت شد.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوین بیان کرد: همچنین یک پرونده منجر به تایید فسخ و یک پرونده دیگر جهت رسیدگی به جلسه بعدی موكول شد.

وی تصریح کرد: تعدادی از این پرونده ها مربوط به متقاضیانی است كه هیچ گونه ساخت و سازی در زمین تحویلی انجام نداده اند لذا این پرونده ها برای تعیین تكلیف، در دستور كار هئیت حل اختلاف مستقر در شركت قرار گرفته است.

در راستای فعال سازی قراردادهای حق انتفاع و بهره برداری تا پایان سالجاری سه جلسه دیگر برگزار خواهد شد که در مجموع بیش از ۴۰ پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.