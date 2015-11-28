بستن «پی ام دی» در اختیار شورای حکام است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده ایران ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان نشست فصلی شورای حکام درباره اظهارنظر یوکیا آمانو مبنی بر اینکه ارزیابی نهایی آژانس نه سیاه و نه سفید خواهد بود، گفت: این سخن مدیرکل را که ارزیابی نهایی سیاه یا سفید نخواهد بود، خود وی باید توضیح دهد.

وی افزود: اما در مجموع می‌توان گفت که چون موضوع به اصطلاح پی ام دی یا مسائل گذشته و حال بسیار پیچیده بوده و برخی از آنها مربوط به سالها پیش هستند، روشن کردن کامل آنها تقریباً غیرممکن است بویژه اینکه بسیاری از آنها در حد ادعاست؛ به همین دلیل مدیرکل گفته که نمی‌تواند بله یا خیر بگوید.

نجفی تاکید کرد: البته از دید ما پرونده سفید است و برای تمام ادعاها پاسخ داریم.

نماینده ایران ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اینکه آیا پرونده مسائل گذشته اینگونه بسته می‌شود یا نه، گفت: باید بگوییم که اصولاً مدیرکل فقط گزارش می‌دهد و بستن پرونده در اختیار وی نیست.

وی افزود: بستن پرونده به یک تصمیم توسط شورای حکام نیاز دارد، همانطور که در فوریه سال ۲۰۰۶ وقتی موضوع ایران به شورای امنیت ارسال شد مدیرکل نقشی نداشت و شورای حکام به وی دستور داد به شورای امنیت گزارش دهد.

به گفته نماینده کشورمان در آژانس، اگر به قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حکام در مورد به اصطلاح احراز عدم پایبندی که مبنای ارجاع پرونده از وین به نیویورک شد، نگاه شود حتی استنادی که به گزارش مدیرکل شده بود مربوط به گزارش سال ۲۰۰۳ مدیرکل بود که چند سال از آن گذشته بود. یعنی اگر قرار بود گزارش مدیرکل مبنا باشد در سال ۲۰۰۳ موضوع ایران به نیویورک ارجاع می‌شد.

نجفی تاکید کرد: مثلاً در سال ۲۰۰۴ که مدیرکل آژانس از فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در کره جنوبی خبر داد، شورای حکام فقط در بیانیه‌اش ابراز نگرانی کرد و بعد از مدتی هم پرونده کره جنوبی را بست.

نماینده ایران در آژانس تصریح کرد: بنابر این اگر چه گزارش مدیرکل مهم است، اما بستن پرونده از اختیارات اعضاست و نه مدیرکل. از طرفی کشورهای ۱+۵ طبق برجام متعهد هستند که قطعنامه‌ای به شورای حکام با هدف بستن موضوع بدهند.

وی تاکید کرد: لذا پس از انتشار گزارش مدیرکل هنوز باید تا ۲۴ آذرماه صبر کرد. انتظار این است که این کشورها به تعهدشان عمل کنند. اگر عمل نکنند یعنی اراده لازم برای اجرای برجام را ندارند که در آن صورت ایران نیز تعهدی برای اجرا نخواهد داشت.