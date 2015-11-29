۱۲۰۰ مورد از اقلام مورد نیاز ایتام کمیته امداد شناسایی شد

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیاز سنجی صورت گرفته از خانواده‌های ایتام تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی گفت: با بررسی‌های به عمل آمده توسط مددکاران این نهاد، در نیمه نخست امسال یک هزار و۲۵۴ مورد از نیازهای ایتام این استان شناسایی شده است.

وی اقلام مورد نیاز را در بخش‌های احداث وتعمیرات مسکن، ودیعه و اجاره بهای مسکن، یخچال، فرش، اجاق گاز، تلویزیون، وسایل گرمایشی و سرمایشی اعلام کرد.

اهرابی در ادامه، تعداد خانواده های ایتام نیازمند مسکن را ۱۴۶خانواده اعلام کرد و افزود: در عین حال ۲۴۶ خانواده نیز در حوزه تعمیرات واجاره مسکن با مشکل مواجه هستند که امید است با عنایت خیرین مسکن ساز نیاز این خانواده ها وفرزندان یتیم آنها رفع شود.

وی در خصوص اقلام مورد نیازخانواده های ایتام در حوزه وسایل اولیه زندگی، نیز گفت: ۱۲۷ دستگاه یخچال، ۲۴۹ تخته فرش، ۱۳۲ مورد اجاق گاز، ۸۳ دستگاه تلویزیون از دیگر نیازهای خانواده های دارای یتیم است.

اهرابی همچنین با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما افزود: هم اکنون ۲۷۱یتیم این استان فاقد سیستم های استاندارد گرمایشی هستند که امید است با عنایات خیران در این حوزه شاهد رفع نیاز از محرومین باشیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از پنج هزار یتیم تحت حمایت این نهاد قرار دارند که برای ارایه خدمات تحصیلی، معیشتی، درمانی، مسکن نیازمند حمایت خیرین هستیم.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خواستار همکاری و مشارکت بیشتر خیرین با کمیته امداد در راستای رفع نیاز خانواده های محروم شد.