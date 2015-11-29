سعید عاکف مدیر انتشارات ملک اعظم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «خاک‌های نرم کوشک» به تازگی به چاپ دویست و یکم رسیده است.

وی افزود: چاپ جدید این کتاب که شامل زندگینامه و خاطراتی از شهید عبدالحسین برونسی است، طبق روال چاپ‌های گذشته با شمارگان ۳ هزار نسخه‌ای به چاپ رسیده و در سراسر کشور پخش می شود.

اولین چاپ کتاب «خاک‌های نرم کوشک» در سال ۸۳ منتشر شد و رهبر انقلاب نیز در سال ۸۵ در بیاناتی به تعریف از این کتاب پرداختند.

خاطرات درج شده در این کتاب، پیرامون زندگی شهید عبدالحسین برونسی فرمانده تیپ ۱۸ جوادالائمه گردآوری شده و خاطرات خانواده و همرزمان وی را از این شخصیت در بر می گیرد. پیکر شهید برونسی بعد از ۲۷ سال از شهادتش، در مناطق جنگی جنوب پیدا شد اما سعید عاکف و خانواده شهید برونسی درباره هویت پیکر کشف شده ابراز تردید کردند.