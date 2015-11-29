سینما پیروزی کرمانشاه به زودی بازسازی می شود

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام مکاتبات برای بازسازی سینما پیروزی کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر مراحل اولیه تغییر کاربری و بازسازی سینما پیروزی با موافقت شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه شرایط ایجاد مجتمع سینمایی در این مکان با پیگیری های مستمر در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: عملیات اجرایی در جهت تخریب و بازسازی این مجموعه فرهنگی به زودی انجام شده و امیدواریم شاهد احداث یک مجموعه فرهنگی مناسب در شان مردم کرمانشاه باشیم.

سروری در خصوص وضعیت سینما استقلال نیز، گفت: در حال حاضر این سینما به دلیل داشتن مالک شخصی غیر فعال و بدون استفاده مانده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه سینما استقلال از دیرباز در حیطه اختیارات حوزه هنری در راستای انجام امور فرهنگی در استان بسیار فعال بوده است، افزود: مالک خصوصی آن با ارائه درخواست به دادگاه این مجموعه فرهنگی که متعلق به همه کرمانشاهیان است را باز پس گرفته و اقدام موثر فرهنگی در آن انجام نمی شود.

سروری همچنین با بیان اینکه سینما فرهنگ نیز به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: این سینما نیز در موارد ضروری فعال است و‌ در حال حاضر نیز اکران فیلم در آن با انجام مکاتبات صورت می گیرد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه سینما آزادی به حوزه هنری استان تعلق دارد و با بهترین کیفیت در حال فعالیت است و هم اکنون نیز فیلم «محمد رسول الله» بر پرده آن اکران می شود.