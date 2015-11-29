اربعین سرمایه بزرگ اجتماعی برای ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر یکشنه در جلسه ستاد اربعین استان خوزستان در مرز شلمچه که با حضور استاندار، فرمانداران برخی شهرهای استان و تعدادی از نمایندگان برگزار شد، اظهار کرد: مراسم پیاده روی اربعین را یک حادثه بزرگ می دانم که باعث همبستگی بین مردم ایران و شیعیان جهان می شود.

وی افزود: در بازدیدی که از مرز شلمچه و مهران داشتیم، اوج علاقه و عشق به اهل بیت(ع) را در بین طیف های مختلف مردم از کودک و بزرگسال تا زن و مردم دیدم و این موضوع یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای ایران به شمار می رود.

لاریجانی ادامه داد: مردم، راه های طولانی را برای رسیدن به عراق طی کرده اند که خوشبختانه در مرزهای ما خدمات رسانی خوبی به آنها انجام می شود و این موضوع نشان می دهد که مسئولان ما کارهایی فراتر از وظیفه سازمانی برای ساماندهی مسائل مربوط به تردد زائران اربعین انجام داده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عشق به اهل بیت(ع) یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای کشور به شمار می رود، عنوان کرد: کشوری که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی دارد بی شک همیشه پایدار و موفق خواهد بود.

لاریجانی توضیح داد: خوشبختانه هم افزایی خوبی بین دستگاه های مختلف و مردم صورت گرفته به گونه ای که مردم به خوبی و به صورت خودجوش در حال پذیرایی از زائران امام حسین(ع) هستند.

وی در پیشنهادی به وزارت امور خارجه گفت: باید کاری کنیم که اتوبوس های ایرانی زائران را تا خاک عراق و حتی تا نجف هدایت کنند که این امر در نهایت رونق بی شمار در روابط تجاری دو کشور خواهد داشت.

لاریجانی عنوان کرد: باید فعالیت ها به گونه ای انجام شود که سال آینده خدمات بهتر و بیشتری به زئران ارائده دهیم تا آنها به راحتی به عراق سفر کنند و در مانور بزرگ اربعین شرکت کنند.