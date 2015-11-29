همکاری ایران و عراق استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی غروب یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموهاند مراسم پیاده روی اربعین یک حرکت مردمی است.
وی گفت: مرمدم با عشق و علاقه به زیارت امام حسین(ع) و سرزمین کربلا میروند و این علقه روز به روز افزونتر میشود.
این مفسر قرآن کریم گفت: خادمین در این راه نیز عاشقانه خدمت رسانی میکنند تا حدی که پای زائران را نیز خالصانه میبوسند و ماساژ میدهند.
وی تأکید کرد: در این گونه مراسمها خود اهل بیت و امام حسین(ع) نظر میکنند و این گونه مراسمها با شکوه هرچه بیشتر انجام میشود.
آیت الله علوی گرگانی افزود: دولت ایران باید با صلاحدید رهبر معظم انقلاب به استمرار رابطه خود با عراق در طول سال بیاندیشد تا بتواند در اینگونه مراسمها نظارت بیشتری داشته باشد.
فعالیت موکبهای ایرانی تا چند روز بعد از اربعین
حسین ذوالفقاری نیز در این دیدار به امنیت عراق اشاره کرد و گفت: امنیت در این کشور نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه موکبهای عراقی بعد از اربعین جمع آوری میشوند، افزود: سعی بر این است تا موکبهای ایرانی برپا شده در عراق بعد از اربعین همچنان به خدمت رسانی خود ادامه دهند.
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