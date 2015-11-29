دولت ایران و عراق به داشتن ویزا برای زیارت عتبات تأکید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در مراسم اربعین امسال، اظهار داشت: ستادی در مرزها از جمله مهران با کمک استانداران و ستادی نیز در عراق برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین و ایجاد امنیت زائران شکل گرفته است.
وی با بیان پیش بینی اقدامات تکفیریها و نیز عدم وقوع حادثهای مشابه حادثه منا در این مراسم، گفت: اقدامات گستردهای برای امنیت زائران اندیشیده شده است.
رئیس ستاد اربعین با بیان اینکه تا کنون هیچ اقدام ضد امنیتی صورت نگرفته است، ادامه داد: هیچ نگرانی وجود ندارد و امنیت از هر لحاظ برقرار است.
وی مشکل اساسی را مربوط به کسانی دانست که بدون ویزا میخواهند به عراق وارد شوند و تصریح کرد: کسانی که دارای گذرنامه و ویزا بودهاند بدون معطلی وارد کشور عراق شدند.
ذوالفقاری از ایجاد حدود ۴۰ موکب در مرزهای شلمچه و چزابه و بیش از ۱۰۰ موکب در مرز مهران خبر داد و گفت: در عراق نیز برای ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار نفر محل اسکان فراهم شده است.
ارسال ۹۰ تن دارو برای درمان زائران به عراق
وی در ادامه افزود: تا کنون هیچ مشکلی از نظر اسکان و تغدیه برای زائران و عزاداران نداشتهایم.
رئیس ستاد اربعین از ایجاد ۴۳ پایگاه بهداشت و درمان در عراق و نیز برپایی بیمارستانهای صحرایی در ایران و عراق خبر داد و عنوان کرد: حدود ۹۰ تن دارو با هواپیما به عراق منتقل شده است.
وی با بیان اینکه ایران و دولت عراق به داشتن ویزا برای عبور از مرز تأکید دارند، افزود: پیش بینی میشود صدور ویزا تا مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
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