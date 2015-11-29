تسهیلات لازم برای زائران اربعین فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی صبح یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با افزایش عزیمت عاشقان اباعبدالله(ع) به کربلای معلی و عراق باید مکان و مسائل رفاهی زائران عتبات عالیات فراهم شود.

وی گفت: مهمان نوازی مردم عراق در این روزها و خدمت‌رسانی به عزادران اربعین امام حسین(ع) زبان زد است.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران افزود: با بیان اینکه عشق و علاقه مردم به این خاندان روز به روز شدت می‌گیرد، باید برای سال‌های آتی در مورد اسکان و رفاه و امنیت زائران در این مسیر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود.

حجت الاسلام شهرستانی با بیان اینکه مراسم اربعین موجب تقویت دوستی دو کشور ایران و عراق می‌شود، گفت: باید زمینه لازم برای تسهیل حضور در این سفر مهیا شود.