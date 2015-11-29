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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

نماینده آیت الله سیستانی در ایران:

تسهیلات لازم برای زائران اربعین فراهم شود

تسهیلات لازم برای زائران اربعین فراهم شود

قم - نماینده آیت الله سیستانی در ایران گفت: با افزایش و شوق زائران در اربعین باید زمینه لازم برای تسهیل حضور آنان در این مراسم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی صبح یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با افزایش عزیمت عاشقان اباعبدالله(ع) به کربلای معلی و عراق باید مکان و مسائل رفاهی زائران عتبات عالیات فراهم شود.

وی گفت: مهمان نوازی مردم عراق در این روزها و خدمت‌رسانی به عزادران اربعین امام حسین(ع) زبان زد است.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران افزود: با بیان اینکه عشق و علاقه مردم به این خاندان روز به روز شدت می‌گیرد، باید برای سال‌های آتی در مورد اسکان و رفاه و امنیت زائران در این مسیر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود.

حجت الاسلام شهرستانی با بیان اینکه مراسم اربعین موجب تقویت دوستی دو کشور ایران و عراق می‌شود، گفت: باید زمینه لازم برای تسهیل حضور در این سفر مهیا شود.

کد مطلب 2982293

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