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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۰۸

آیت الله موسوی اردبیلی:

عاشق اباعبدالله(ع) قانون شکن نیست

عاشق اباعبدالله(ع) قانون شکن نیست

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه داشتن ویزا برای ورود به عراق الزامی است، گفت: عاشق واقعی امام حسین(ع) قانون شکن نخواهد بود و به قانون احترام می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی عصر یکشنبه در دیدار با حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، اظهار داشت: امکانات عراق نا‌محدود است و ایران باید به ایجاد امکانات به این کشور برای خدمات رسانی به زائران کمک کند.

وی گقت: انسان باید در همه کار‌ها رضایت خداوند را در نظر داشته باشد و لذا خادمین به زائران اربعین حسینی(ع) به این نکته توجه داشته باشند.

استاد برجسته حوزه به برقراری امنیت زائران تأکید کرد و افزود: باید امنیت خیل عظیم عاشقان ابا عبدالله حسین(ع) تأمین شود.

وی تصریح کرد: مردم در مسیر زیارت خودشان را مهیای هر کاری می‌کنند و برای امنیت و نظم نیز خود آن‌ها رعایت خواهند کرد.

آیت الله موسوی اردبیلی ادامه داد: رعایت قانون برای همه الزامی است و کسانی که بدون ویزا قصد خروج از کشور را دارند به احتمال زیاد از قانون بی‌اطلاع‌ هستند.

وی با بیان اینکه یکی از پیام‌های عاشورا برقراری عدل و عدالت بوده است، گفت: عاشقان واقعی امام حسین(ع) هیچ‌گاه قانون شکن نخواهند بود.

کد مطلب 2983845

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