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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

نسبت به سال گذشته؛

امکانات اسکان زائران در عراق ۳ برابر شد

امکانات اسکان زائران در عراق ۳ برابر شد

قم - معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امکانات اسکان زائران در عراق ۳ برابر نسبت به سال گذشته است، گفت: برای ۱۹۰ هزار نفر در کربلا و نجف اسکان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مسیر پیاده روی اربعین برای امنیت زائران، اظهار داشت: اقدامات امنیتی گسترده‌ای در این مسیر و با کمک دولت عراق اندیشیده شده است تا زائران عزیز با خیالی آسوده به سفر و عزاداری خود بپردازند.

رئیس ستاد اربعین گشور با بیان اینکه امکانات اسکانی و رفاهی بیستری نسبت به سال گذشته فراهم شده است، گفت: امکانات اسکان برای حدود ۱۹۰ هزار نفر در نجف و کربلا توسط ایرانی‌ها فراهم شده است.

وی به افزایش امکانات رفاهی و تسهیل در حمل و نقل زائران اشاره کرد و افزود: بیش از هزار دستگاه خودرو برای این منظور به عراق فرستاده شده است.

ذوالفقاری همچنین با بیان اینکه تا روز گذشته یک میلیون و ۴۵۵ هزار ویزا برای سفر به عراق صادر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرز عبور کرده‌اند، ادامه داد: ۱۷۰۰ روحانی برای کارهای آموزشی و تبلیغی به عراق اعزام شده است.

وی همچنین از ایجاد ۴۰ هزار پایگاه درمانی خبر داد و تصریح کرد: روزانه ۴ هزار نفر به درمانگاه‌های مرزی مراجعه می‌کنند و این درمانگاه‌ها به خصوص در مرز مهران با وجود پزشکان متخصص آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

کد مطلب 2982476

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