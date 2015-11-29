کیفیت خدمت به زائران اربعین باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: عشق به اهل بیت(ع) افتخار ما شیعیان است و این سیل عاشقان روز به روز افزایش می‌باید.

وی گفت: این حرکت نشان اراده و اخلاص مردم به اهل بیت و امام حسین(ع) است و راهپیمایی اربعین در دنیا نظیر ندارد.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: عظمت و شکوه مراسم پیاده روی زائران اربعین در عراق، در همه جا انعکاس می‌یابد که با مشاهده آن درک و شناخت مردم دنیا نسبت به این واقعه بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه هرکس به زائران امام حسین(ع) خدمت کند افتخار بزرگی را کسب خواهد کرد، افزود: خدمت‌رسانی به زائران اجر عظیمی دارد و باید تلاش کرد تا هرچه با کیفیت‌تر انجام شود.

آیت الله صافی گلپایگانی گفت: اشخاصی که قصد تخریب در این مسیر را داشته باشند هرگز موفق نمی‌شوند و این عشق به امام حسین(ع) روز به روز افزودن‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسائلی چون امر به معروف در این مسیر و راهپیمایی نباید فراموش بشود و باید آثار ولایتی بودن را در این راه نگه داریم.