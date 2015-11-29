به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی غروب یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به اهمیت زیارت اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین بسیار تأکید و از نشانه‌های مؤمن برشمرده شده است.

وی گفت: هر انسان مؤمنی علاقه دارد تا در مراسم اربعین شرکت کند و خود را در چنین روزی به سرزمین کربلا برساند اما باید به ظرفیت‌ها و امکانات موجود توجه شود.

استاد برجسته حوزه افزود: باید به نسبت ظرفیت موجود زائر به عتبات اعزام شود، تصریح کرد: با اینکه نمی‌توان مردم را از چنین سفری منع کرد ولی می‌توان آنها را به ظرفیت‌های و امکانات محدود موجود تفهیم کرد تا برای سفر به این سرزمین با دقت بیشتری عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های آتی رسانه‌ها در این خصوص باید به اطلاع ‌رسانی بپردازند، عنوان کرد: با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود نسبت به اعزام زائران به کشور عراق اقدام شود.

آیت الله سبحانی در سخنان خود برقراری امنیت را بسیار دارای اهمیت دانست و کفت: امنیت چیزی است که نه تنها در اربعین بلکه در کل سال باید نسبت به آن تلاش کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به انتخابات در پیش روی اشاره کرد و تصریح کرد: انتخابات در فضای دوستانه و در عین حال در کمال آزادی باید صورت بگیرد تا مردم دنیا ببینند تنها کشوری که انتخابات در آن با رأی واقعی مردم برگزار می‌شود، جمهوری اسلامی ایران است.

هیچ‌گونه مشکل امنیتی نداریم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات امنیتی، بهداشتی و غذایی در مراسم اربعین، گفت: در حال حاضر روزی ۲۰۰ نماز جماعت بین نجف و کربلا برگزار می‌شود.

حسین ذوالفقاری اظهار داشت: تا این لحظه هیچ گونه مشکلی در امنیت، حمل و نقل، تغذیه و بهداشت زائران به وجود نیامده است.

رئیس ستاد اربعین گفت: با توجه به اینکه بسیاری از موکب‌های عراقی بعد از اربعین جمع آوری می‌شوند تمهیداتی اندیشیده شده تا موکب‌های ایرانی تا بعد از اربعین برای برگشت زائران همچنان برپا باشند و به زائرین خدمت رسانی کنند.