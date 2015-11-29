نباید با اهداف جناحی مصالح کشور را مخدوش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی و روسای سازمانهای مربوطه و مدیران بخشهای مختلف این وزارتخانه، بسترهای گسترش کمی و کیفی کشاورزی در ایران را با توجه به گوناگونی آبوهوا برای تناسب با چهار فصل سال، در منطقه بینظیر دانست و گفت: برای جبران کمبود آب که به دلایل جغرافیایی و اقلیمی، سابقهای تاریخی در کشور دارد، همانگونه که در دوران سازندگی تجربه موفقی شد، جلوگیری از خروج آبهای مرزی و استفاده بهینه از آبهای داخلی و نزولات آسمانی در قالب سدسازی و کانالهای انتقال و همچنین طرحهای آبخوان داری و آبخیزداری، باید با جدیت پیگیری شود، تا بتوانیم رونق کشاورزی ایران را در همه مناطق و استانهای مرزی تضمین کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدر رفتن میلیاردها متر مکعب از حوزههای آبریز شمال البرز به دریای خزر را نگران کننده و تأسف بار خواند و با اشاره به طرح دولت خود برای احداث کانال سراسری آب از آستارا در غرب به گنبد در شرق که تاکنون نا تمام مانده است، گفت: با رعایت خروجی آب برای مسایل محیط زیستی رودخانهها، آبهای اضافی وارد این کانالها میشدند که در آن صورت زمینهای بخشهایی از گیلان و مازندران دچار غرقابی نمیشدند و زمینهای بسیار مساعد استان گلستان نیز تشنه نمیماندند.
هاشمی رفسنجانی، صرفهجویی در مصرف آب و بهینهسازی آن و همچنین روی آوردن به کشتهای گلخانهای و اصلاح بذر را با توجه به مشکلات کشور ضروری دانست و با تشکر از مجموعه اقدامات وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با برنامههای منظم و منسجم، تولیدات کشاورزی و دامی ایران را به جایگاه مناسب خود برسانیم.
وی در ادامه سخنان خویش در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که «دورنمای کشور را با توجه به برجام و انتخابات اسفندماه چگونه ترسیم مینمایید؟»، گفت: با هدایتهای رهبری و درایت دولت و جدیت تیم مذاکره کننده، تاکنون سایههای تهدید و تحریم از کشور دور شد و برنامههای آینده هم براساس مصالح کشور و منافع ملی خواهد بود که حمایت مردمی را به همراه خواهد داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به مانع تراشیهای همیشگی تندروها در مسیر مذاکرات و توافقات هستهای، اجرای برجام را خواست متقابل ایران و کشورهای 1+5 دانست و گفت: نه تنها ایران چیزی از دست نداد، بلکه برای آینده هم دست ما بسته نیست و مطمئن باشید مسئولان عالی کشور، مصالح نظام را به هیاهوی تندروها گره نمیزنند.
هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات اسفندماه، با تأکید بر اهمیت هر دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، گفت: همه گروهها اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل، باید به این نکته توجه داشته باشند که حضور پرشور مردم در انتخابات، آینده نظام را ترسیم میکند و نباید با اهداف باندی و جناحی، مصالح ملی را مخدوش کرد.
وی هرگونه دستاندازی در مسیر برگزاری انتخابات پرشور را ظلم به آرمانهای امام و شهدا و همچنین ظلم به حق اجتماعی و سیاسی مردم ایران در نظام بینالملل دانست و گفت: هیچ توجیهی نمیتواند خلق حماسه سیاسی دیگری را مخدوش کند و مطمئناً مردم هوشیار ایران نمیگذارند تصویر نامناسبی از ایران در اذهان جهانی ایجاد و ثبت شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاسی کردن مسایل مربوط به کشاورزی و تولیدات کشاورزان را اقدامی نامناسب دانست و گفت: البته مردم روستاها در مناطق دور دست کشور نشان دادهاند و ثابت کردهاند که فریب سیاسی بازیهای شعاری را نمیخورند و در مواقع لزوم، آن اقدامی را انجام میدهند که مورد انتظار یک جمعیت انقلابی، اسلامی، شیعی و ایرانی است.
در آغاز این دیدار مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامههای این وزارتخانه، گفت: یکی از مهمترین برنامههای وزارتخانه، مسایل مربوط به آب و آبیاری و چگونگی مصرف آب در کشاورزی، صنعت و شرب است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چگونگی مصرف و بهرهوری آب در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است، گفت: بعد از انقلاب حضرتعالی پیامآور و نویدبخش این موضوع بودید که یکی از راههای آن استفاده از سیستمهای نوین آبیاری است.
وی از کمک هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه و دو تا سه هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی علیرغم همهی محدودیتها برای توسعه گلخانه و کشت در قفس خبر داد و گفت: در حال حاضر تقریباً 10 هزار هکتار گلخانه داریم که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کم میباشد و باید هر چه سریعتر افزایش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدی و حیاتی در کشاورزی، آبخیزداری است، گفت: هر سال 400 میلیارد متر مکعب بارش داریم که سه چهارم آن تبخیر میشود، که آبخیزداری بخشی از تبخیر را استحصال و وارد سدهای زیرزمینی میکند و همچنین جلوی روان آبها را میگیرد.
وی «آبیاری زیرزمینی» را یکی از اقدامات خوب وزارتخانه در راستای «اقتصاد مقاومتی» دانست و گفت: یک نمونه آن را در سیرجان آغاز کردیم که به نتایج خوبی رسیدیم.
حجتی با ابراز رضایت از دستاوردهای وزارتخانه متبوع خویش در شیلات، گندم و چغندر، از تولیدات گلخانهای ابراز نارضایتی کرد و گفت: یکی از برنامههای وزارتخانه برای میان مدت و بلند مدت، گسترش تولیدات دانههای روغنی برای حرکت در مسیر خودکفایی است.
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