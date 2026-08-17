https://mehrnews.com/x3cQ35 ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6919734 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴ حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6919734 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب میدانداری ساوجیها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما