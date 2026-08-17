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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۵

ایستادگی آزادگان میراثی ماندگار و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌کنونی است

ایستادگی آزادگان میراثی ماندگار و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌کنونی است

اراک- شهردار اراک گفت: مقاومت و ایستادگی آزادگان در دوران اسارت، میراثی ماندگار و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌ کنونی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت و تجلیل از آزادگان استان مرکزی گفت: سالروز بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی، بار دیگر یاد و خاطره مردانی را زنده کرد که در اوج غربت و زیر میله‌های اسارت، معنای آزادی و صلابت را برای تاریخ ایران رقم زدند، ایامی که نه تنها شور و نشاط، بلکه روایتگر پایداری بی‌بدیل در برابر دژخیمان است.

شهردار اراک بیان کرد: آزادگان با رفتار، منش و وقار خود در دوران اسارت، معنای واقعی مقاومت و وفاداری به میهن را برای جهانیان تبیین کردند.
محمودی ادامه داد: حضور این دلاورمردان در کنار یکدیگر، پس از گذشت سال‌ها، نشان می‌دهد که رفاقت‌ها و ارزش‌های شکل‌گرفته در دوران سختی و تاریکی اسارت، همچنان زنده و پویاست و می‌تواند منبع الهامی برای نسل‌های جدید باشد.

محمودی گفت: پایداری و همراهی بی‌دریغ خانواده‌های آزادگان در سال‌های دشوار اسارت، بخش جدایی‌ناپذیر این افتخار ملی است و تجلیل از آنان، تکلیفی بر دوش ماست.

شهردار اراک بیان کرد: آزادگان سند حقانیت نظام و انقلاب اسلامی هستند و با اراده ای که خداوند به آزادگان داد، توانستند در برابر هجمه و شکنجه های غیرقابل وصف دشمن ایستادگی کنند و امروز مایه افتخار نظام شوند.

وی با گرامیداشت این روز بزرگ و یاد و خاطره شهدای غریب که در دوران اسارت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: ایستادگی و صبوری آزادگان در دشوارترین شرایط، تنها یک خاطره نیست، بلکه بخشی از تاریخ ماندگار و هویت این سرزمین است که نسل کنونی جامعه وظیفه دارد این میراث ارزشمند را به آیندگان منتقل کند.

کد مطلب 6919733

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