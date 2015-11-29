به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه یکشنبه در جلسه هیات وزیران، با اشاره به نقش انسان ساز و آگاهی بخش حماسه حسینی(ع) در تربیت انسان های مومن و فداکار و همچنین رشد روحیه خلوص و ایثار اظهار داشت: خواست خداوند بوده است که زیارت کربلا در اربعین همچون سعی بین صفا و مروه از شعائر اسلامی شود.دوستداران اهل بیت (ع) در طول تاریخ اسلام هم بر اساس تاکیدات امامان، این سنت را زنده نگه داشته اند و در سال های اخیر هم به قوت ایمان مردم، شور و شکوه گسترده تری پیدا کرد.

رییس جمهوری از تلاش های وزارت کشور در هماهنگی و مدیریت مجموعه خدمات به زائران با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان هلال احمر، سازمان حج و زیارت، استانداری های سراسر کشور، نهادهای نظامی و انتظامی، رسانه ها و دیگر دستگاه ها تشکر و قدردانی کرد.

دکتر روحانی از وزیر کشور و همه دستگاه های ذیربط خواست که در روزهای آینده نیز شرایط و امکانات لازم را برای مراجعت آسان و ایمن زائران کربلای حسینی فراهم کنند.

بر اساس گزارش اقدامات ستاد هماهنگی امور زائرین اربعین، با هماهنگی های انجام شده با دولت عراق، تا کنون بیش از یک میلیون و 450 هزار ویزا صادر و در راه ها و سامانه های مرزی آمادگی لازم برای ارایه خدمات فراهم شده است.

همچنین در این جلسه رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اقدام هماهنگ با دولت عراق برای ثبت مراسم راهپیمایی اربعین به عنوان میراث معنوی اسلامی در یونسکو خبر داد.

در ادامه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره آثار لایحه بودجه سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم به هیات وزیران ارایه گردید و پس ار بحث و تبادل نظر اعضاء ادامه بحث به جلسه آینده دولت موکول شد.