  1. سیاست
  2. دولت
۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۳:۵۳

روحانی در جلسه هیات دولت:

دولت فراهم کردن شرایط حضور مردم در مراسم اربعین را وظیفه می‌داند

دولت فراهم کردن شرایط حضور مردم در مراسم اربعین را وظیفه می‌داند

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت فراهم کردن شرایط حضور گسترده مردم در مراسم اربعین را وظیفه خود می‌داند از تلاش دولت تلاش برای ثبت مراسم راهپیمایی اربعین به عنوان میراث معنوی اسلامی در یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه یکشنبه در جلسه هیات وزیران، با اشاره به نقش انسان ساز و آگاهی بخش حماسه حسینی(ع) در تربیت انسان های مومن و فداکار و همچنین رشد روحیه خلوص و ایثار اظهار داشت: خواست خداوند بوده است که زیارت کربلا در اربعین همچون سعی بین صفا و مروه از شعائر اسلامی شود.دوستداران اهل بیت (ع) در طول تاریخ اسلام هم بر اساس تاکیدات امامان، این سنت را زنده نگه داشته اند و در سال های اخیر هم به قوت ایمان مردم، شور و شکوه گسترده تری پیدا کرد.

رییس جمهوری از تلاش های وزارت کشور در هماهنگی و مدیریت مجموعه خدمات به زائران با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان هلال احمر، سازمان حج و زیارت، استانداری های سراسر کشور، نهادهای نظامی و انتظامی، رسانه ها و دیگر دستگاه ها تشکر و قدردانی کرد.

دکتر روحانی از وزیر کشور و همه دستگاه های ذیربط خواست که در روزهای آینده نیز شرایط و امکانات لازم را برای مراجعت آسان و ایمن زائران کربلای حسینی فراهم کنند.

بر اساس گزارش اقدامات ستاد هماهنگی امور زائرین اربعین، با هماهنگی های انجام شده با دولت عراق، تا کنون بیش از یک میلیون و 450 هزار ویزا صادر و در راه ها و سامانه های مرزی آمادگی لازم برای ارایه خدمات فراهم شده است.

همچنین در این جلسه رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اقدام هماهنگ با دولت عراق برای ثبت مراسم راهپیمایی اربعین به عنوان میراث معنوی اسلامی در یونسکو خبر داد.

در ادامه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره آثار لایحه بودجه سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم به هیات وزیران ارایه گردید و پس ار بحث و تبادل نظر اعضاء ادامه بحث به جلسه آینده دولت موکول شد.

کد مطلب 2984052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها