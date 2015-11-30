تخفیف «در بارانداز» به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اجرایی نمایش «در بارانداز» برای دوشنبه ٩ آذرماه برای دانشجویان تمامی رشته ها تخفیف ویژه ٣۰ درصدی در نظر گرفته‌اند.



بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از: بابک قادری، حسین منفرد، شهاب ملک پور، رامین یحیی زاده، سحر آقاسی، رزا کریمی، بابک خدایی، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی، ماکان

بابکی، عزت الله پابخش، عسل هژبرپور، مینا فرهنگ نیا، سمانه زارعی، صالح لواسانی، علیرضا گلدهی، بهداد قادری، آرمین رازانی، یاشار بیک زاده، سجاد علیجانی، علی مقدم، حمیدرضا سنگیان، افشین چالیک، عاطفه بدیعی، مجتبی بابایی فرد.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: تهیه کننده: امیرکاوه آهنین جان، مشاور کارگردان و طراح صحنه: نادیا حسام، سرمایه گذار: امیررضا چیت ساز، طراحان حرکت: محمدرضا و علیرضا شریفی، دستیار کارگردان و مدیر تولید: علی صادقی خواه، دستیار کارگردان: رامین یحیی زاده، منشی صحنه و دستیار دوم: نرگس قربانی، طراح لباس: سمانه احمدی مطلق، طراح گریم: نادیا، حسام و امیرکاوه آهنین جان، طراح نور: علی کوزه گر، طراحی و اجرای پروژکشن، افکت های صوتی و صدابراداری: حنیف بیگلری، آهنگساز: بابک میرکریمی، پوستر، بروشور و طراحی لوگوی گروه تئاتر سولو: محسن آهنین جان، نگاره پوستر: ویکتور سادوفسکی، عکاس: ساینا قادری، زهره صفی نور، روابط عمومی و تبلیغات مجازی: علی ژیان، مجری طرح: گروه تئاتر سولو.

خلاصه داستان: شهری ابری توسط یک گروه خون آشام تسخیر شده است و ...