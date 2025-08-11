روایت چهار نسل از زنان سنندجی بر صحنه؛ «راز تنهاییم تو بودی» در سنندج

قطب‌الدین صادقی در حاشیه اجرای نمایش «راز تنهاییم تو بودی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشنامه را حدود سه تا چهار سال پیش، بر اساس زندگی چهار نسل از زنان سنندجی نوشتم؛ زنانی که به‌رغم دشواری‌های فراوان، بار مسئولیت‌های فکری و شخصیتی خود را به دوش کشیده‌اند.

وی افزود: سرنوشت این شخصیت‌ها کمابیش واقعی است و تلاش کرده‌ام با نگاهی مردم‌شناسانه، از لابه‌لای حوادث بزرگ زمانه، زندگی توده‌های مردم و دغدغه‌های آنان را روایت کنم.

نویسنده و کارگردان برجسته عرصه تئاتر و تلویزیون، بیان کرد: این زنان، به باور من، انسان‌هایی بزرگ و با شخصیت هستند که کمتر در آثار نمایشی معرفی شده‌اند و اکنون نوبت ماست که با یاری هنر نمایش، حوادث و انتخاب‌های آنان را بازنویسی و به صحنه ببریم تا بخشی از حافظه جمعی مردم برای خودشان بازخوانی شود.

وی اذعان کرد: نمایش «راز تنهاییم تو بودی» با حضور گروهی حرفه‌ای از بازیگران شامل نیشتمان رسول‌نژاد، کورش احمدی، سمیه احمدی، شیما ملایی، کژال قمری، شیلان ادیب، فردین قادری، رضا حاجی‌خسروی، سیوان سیدی، شهره فخر شیخ‌الاسلامی، هاوژین حسینی، کسری کیانی‌راد، مبین سبزی، رامان محمدی و پرهام خوش‌قصه به روی صحنه رفته است.

پوستر این اثر توسط استاد هادی ضیاالدینی طراحی شده و در تولید آن بهار بهرامی (دستیار کارگردان و طراح لباس)، فردین قادری (دستیار کارگردان)، سهند طاهری (موسیقی)، ژوان مفاخری (طراح صحنه)، آرینا مرادی (مدیر روابط عمومی و تبلیغات)، آرام خالدیان (تدارکات)، امیررضا شرف‌بیانی (طراح پوستر و فیلمبردار) و کیا هاشمی (تدوین تیزر و طراحی بروشور) همکاری داشته‌اند.

این نمایش از مرداد ۱۴۰۴، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در آکادمی هنر قطب‌الدین صادقی واقع در سنندج، خیابان امام، کوچه امور صنفی، جنب بانک سینا به روی صحنه می‌رود.