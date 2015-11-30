راه اندازی مراکز رشد در ایجاد اشتغال دانش آموختگان موثراست

علی فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه برای دانشجویان فارغ التحصیل به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اشتغالزایی برای دانش آموختگان و رفع دغدغه‌های آنان از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ تعاون و توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری قرارداد منعقد کرده است.

فیروزنیا اظهار کرد: راه اندازی مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان در ایجاد اشتغال دانش آموختگان ودانشجویان فارغ التحصیل می تواند به تحقق نیازهای جامعه بر پایه علم و فناوری کمک و در ایجاد آن نقش آفرینی کند.

وی افزود: باید در دانشگاه های مراکزی ایجاد شود که دانشجویان از طریق آن به اشتغال دست پیدا کنند.

فیروزنیا تاکید کرد: بایستی دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی، فن آفرینی و ثروت آفرینی حرکت کنند تا نتایج خوب و موثری حاصل شود.

مرکز رشد گلستان شهر بجنورد ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی همچنین از پیشرفت۳۰ درصدی ساختمان مرکز رشد در گلستان شهر بجنورد خبر داد.

وی گفت: این ساختمان با زیربنای شش هزار و ۲۵۰ متر در حال ساخت است و پیگیری های لازم نیز به منظور اخذ تسهیلات بانکی برای احداث شهرک فناوری آزاد در گلستان شهر بجنورد انجام و به زودی عملیات احداث این ساختمان نیز آغاز می شود.